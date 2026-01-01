展望關鍵選舉年 許采蓁接續為高雄打拼

市議員許采蓁祝福大家新年快樂，她表示，新的一年都能達成自己的願望跟目標。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員許采蓁元旦祝福大家新年快樂，她表示，新的一年都能達成自己的願望跟目標，引述電影《101次新年快樂》的台詞：讓我們記得要善待、關懷彼此。

許采蓁回顧去年，是忙碌卻充實的一年。她說，跟柯志恩委員的聯合服務處正式在武廟路開幕，更大的服務處也擴大了她們的服務量能，這一年也依然完成了千件服務案件，爭取多項校園、公園設施、交通設施，還有多條道路的修繕，爭取超過千萬的經費回到選區。

許采蓁進一步說，她最驕傲的是替高雄的長輩們爭取到敬老卡福利的擴充，以及銀髮運動據點，讓長輩們的生活可以更放心。

她指出，這一年對台灣而言，也是十分動盪的一年，從財劃法的爭吵、大罷免的紛擾、重新定義憲法的荒謬，執政黨在大罷免的失利後沒有讓社會回歸安寧，不知道大罷免卅二比零的結果，就是人民對社會回歸安寧的渴望，反而不斷激化國內外的對立，讓人民陷於紛擾之中，也讓國家的運作停滯不前，最終受傷的還是國家的人民。

許采蓁希望所有的動盪與紛擾都留在去年，今年希望台灣能盡快回歸平靜。接下來也是關鍵的選舉年，希望她跟柯志恩還有所有黨團的好同事，都能順利當選，一起在新的市府和議會替高雄打拼。

許采蓁強調，新的一年，她也還是會繼續堅守崗位，替高雄市民把關預算，尤其接下來是選舉年，她跟議會同事們不會讓市府有機會濫用預算，讓高雄市民的錢成為綁樁的工具。