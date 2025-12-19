展望115年新局！桃園議會嚴審預算圓滿敲槌 議長邱奕勝：精準運用資源打造宜居桃園

桃園市115年度總預算案已於日前在市議會完成三讀，在議長邱奕勝敲下議事槌的那一刻，也象徵府會共同完成新年度的建設藍圖。隨著年度即將進入尾聲，市政即將邁向115年新階段，預算通過只是開始，後續執行與監督更是關鍵。



回顧本次預算審議歷程，桃園市議會於第3屆第6次定期大會完成115年度總預算二、三讀程序，歷經聯席審查與朝野多次協商，最終決議採總額統刪方式，刪減歲出3億元，由市府自行調整運用，兼顧市政推動與財政紀律。



115年度公務預算部分，歲入編列1,660億4,000萬元，全數照案通過；歲出原列1,780億4,000萬元，經議會審議後核列1,777億4,000萬元，歲入歲出差短為117億元。附屬單位預算方面，總收入核列1,040億4,824萬3,000元，總支出核列912億7,457萬7,000元，盈餘達127億7,366萬6,000元。



邱奕勝表示，桃園人口已成長至234萬人，市政需求不斷提升，面對人口成長與城市快速發展，115年度總預算規模再創新高，代表著城市能量持續擴大，這也考驗財政紀律與治理能力，議會必須為市民把好關，確保每一分錢都花在刀口上。議長指出，議會將持續扮演嚴格把關角色，確保預算落實市民期待，穩健推動桃園向前。



展望115年施政重點，邱奕勝指出，議會審議預算時，特別關注是否回應市民最迫切的需求。整體預算配置聚焦公共建設、交通運輸、教育與少子化對策，以及高齡與健康照顧等面向。



在公共建設方面，預算投入全民運動會相關場館、航空城計畫、社會住宅、道路與通學廊道改善、污水下水道、水環境治理、殯葬園區升級、智慧桃園及市立美術館等重大工程，持續厚植城市發展基礎。交通建設則以捷運與鐵路地下化為主軸，並結合幹線公車、桃小巴、市區公車20公里免費、公共自行車與TPASS通勤月票，提升整體運輸服務。



在教育與少子化因應上，預算涵蓋校舍與幼兒園興建整建、國中小免費營養午餐、生生喝鮮乳等政策，同時持續推動生育、育兒、托育與就學補助，以及好孕專車等措施。高齡與健康照顧方面，則包括三節與敬老補助、假牙、健保、敬老愛心卡與長照服務等補助。



邱奕勝強調，115年將是桃園關鍵的一年，市議會不僅會持續監督預算執行成效，也會作為市府與市民之間的重要橋梁，確保重大建設與社福政策真正落實，讓桃園在穩健財政下，持續邁向更宜居、更有競爭力的城市。（桃園市議會廣告）