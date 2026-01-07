展望2026年兩岸關係 國台辦重申舊調

（中央社記者呂佳蓉北京7日電）展望2026年兩岸關係，中國大陸國台辦今天重申，將堅持一個中國原則與九二共識，反對台獨分裂與外來干涉，推動兩岸關係和平發展。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，發言人陳斌華總結2025年兩岸關係發展情況，以及展望2026年兩岸關係。

陳斌華表示，2025年中國大陸持續擴大兩岸交流，增加台胞落地辦證口岸，推出對「首來族」免收台胞證辦理費用等政策，到大陸的台胞、台青與「首來族」大幅增加。

廣告 廣告

他還提及，中國大陸落實台胞台企同等待遇，「有力應對外來關稅霸凌」，維護大陸台商台企利益。同時，反對台獨分裂與外來干涉，展開「反分裂國家法」實施20週年座談會、軍演、懲治「台獨頑固份子及打手幫兇」。

在展望2026年兩岸關係，陳斌華重申，將深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展，推進統一。

總統賴清德1日發表2026年新年談話，賴總統於談話中提到，2025年已經宣布啟動反滲透17項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過8年1.25兆國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化國家安全與社會安定，「今年，我們要一一來執行」。

賴總統也說，對於北京持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心，期盼朝野攜手合作，讓重要的國防預算趕緊通過。（編輯：廖文綺）1150107