展望2026年經濟 中國統計局：有條件保持穩定向好

（中央社記者呂佳蓉北京19日電）中國國家統計局局長康義今天表示，2026年中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，有利條件強於不利因素，有基礎有條件保持經濟穩定向好運行。

中國國務院新聞辦今天舉行新聞記者會，由康義介紹「2025年國民經濟運行情況」，宣布2025年經濟相關數據，並回應中外媒體記者的提問。

2025年中國全年GDP成長率為5%，分季度來看，第1至第4季的經濟成長率分別為5.4%、5.2%、4.8%、4.5%，數據顯示第4季增幅偏低。

不過康義在回應如何看待2026年中國經濟走勢時仍表示，2025年中國經濟頂壓前行、向新向優發展，主要的預期目標圓滿實現，「展現了強大韌性和活力」，為今年經濟發展奠定了良好的基礎。

他表示，從近期情況看，生產、價格、預期等都出現了積極變化，經濟穩中有進的態勢持續。2025年12月份，規模以上工業增加值、服務業生產指數年增均比上月有所加快；CPI上漲0.8%，是2023年3月份以來最高漲幅，核心CPI連續4個月漲幅在1%以上。PPI較去年同期降幅收窄，月增連續3個月上漲；製造業PMI和非製造業商務活動指數雙雙重回到擴張區間。

康義又表示，從政策支撐看，國務院常務會議部署實施財政金融協同促內需的一攬子政策，有關部門加快貫徹落實，推進擴大內需。「兩新」政策不斷優化，首批資金已經提前下達，這些都為今年經濟起步創造了有利條件。

康義強調，2026年是「十五五」開局之年，中國發展站在新起點上。儘管外部環境變化影響加深，國內穩定發展面臨挑戰，但中國經濟「基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大」，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變。總體來看，機遇大於挑戰，有利條件強於不利因素，2026年中國經濟穩中向好有條件、有支撐。

康義又在會中通報，2025年，最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務淨出口對經濟增長的貢獻率分別是52.0%、15.3%、32.7%；2025年第4季，最終消費支出資本形成總額、貨物和服務淨出口對經濟增長的貢獻率分別是52.9%、16.0%、31.1%。（編輯：陳鎧妤）1150119