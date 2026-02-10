展望2026 交通部喊出建設.服務.安全再升級

準備迎接春節9天連假，交通部長陳世凱出席新春記者會表示，已整合各運具進行聯防調度，當高鐵運量較大時，台鐵及客運可即時支援。展望新的一年，陳世凱也提出「交通建設、服務品質與行車安全」三大目標全面升級。

備戰春節連假疏運 交通部整合運具聯防

迎接農曆新年，交通部積極備戰，首要任務即是面對春節疏運挑戰，確保民眾返鄉與出遊順暢無虞。陳世凱指出，若民眾感覺高鐵較為壅塞，台鐵將在軌道運輸上承擔更多運量，國道客運也配合推出優惠，折扣最低可達42折。

交通部長陳世凱出席新春記者會。圖／台視新聞

回顧2025年交通部成績單 海陸空系統整合應變

交通部長陳世凱率領次長、主任秘書等一級主管舉行新春記者會，同時回顧2025年交通部的重要應變成果，包括去年9月馬太鞍溪橋橋體斷裂事件，成功完成交通調度與搶修，順利撐住災區交通動線。面對未來極端氣候挑戰，交通聯防機制將成為關鍵。陳世凱表示，若蘇花路廊發生災變，必須在3小時內完成應變程序，一旦警報響起，即刻啟動聯防機制。

交通部長陳世凱率領次長、主任秘書等一級主管舉行新春記者會。圖／台視新聞

在道路安全方面，交通部統計，114年1月至11月交通事故發生後30天內因傷死亡人數，較112年同期減少190人，顯示多項安全措施已逐步發揮成效。

展望2026年，交通部將完成國際商港未來5年整體建設規劃，並啟用桃園機場第三跑道全數16座臨時過夜機坪，同時持續推動國旅發展等目標。陳世凱強調，交通建設要再升級，服務品質再提升，行車安全更必須全面強化。

從打造安全、平權的交通環境，到拓展永續與數位觀光，交通部將透過AI科技與系統整合，持續推動海、陸、空智慧移動發展。

