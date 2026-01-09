展望2026 海基會：兩岸關係仍高度不確定

海基會副秘書長兼發言人黎寶文。李佳穎攝



中國海協會長張志軍日前在新年寄語中表示，海協會將牢記建會宗旨、積極擔當作為，一如既往地與廣大台灣同胞擴大交往，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。海基會副秘書長黎寶文今（1/9）日表示，2026年的兩岸關係仍是高度不確定，但將盡力促成兩岸或兩會恢復對話。

張志軍日前在新年寄語中指出，新的一年裡，海協會將牢記建會宗旨、積極擔當作為，一如既往地與廣大台灣同胞擴大交往、增進交流、深化合作、凝聚認同，與各位老朋友、新朋友、年輕朋友一道，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

廣告 廣告

對此，黎寶文表示，海基會當然期待兩岸能夠走回理性對話的道路，但是中共近期的作為並不利於兩岸良性互動的善意累積，包括點名內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀與高檢署檢察官陳舒怡為「台獨頑固分子」與「幫兇」。

黎寶文強調，若中方希望促進兩岸對話，首先要跟海基會恢復既有的兩岸兩會對話管道，作為最大善意的表現，再者就是各式各樣的作為應該要有助於累積兩岸的互信，而非以政治恫嚇、軍事威嚇對台灣人民或者是台灣社會行程威脅，這無助於兩岸關係發展。

海基會前董事長吳豊山曾於卸任的致詞談話中公開披露曾透過中間人士與張志軍傳話並訪問中國，黎寶文表示，海基會仍期待2026年有機會恢復兩岸、兩會的對話，且必須不預設任何政治前提，而且必須以台灣人民的共識為基礎。

黎寶文認為，兩岸關係從來都不是單純台灣與中國大陸之間的問題，而是鑲嵌在國際局勢當中，在目前國際地緣政治仍然是高度不確定的狀況，兩岸互信與善意的累積仍須一段時間；又目前中國內部政治權力高度集中，政經發展存在不確定性，2026年的兩岸關係基本上是高度不確定。

黎寶文重申，去到現在所有的兩岸關係工作者，都從來不認為這是一條好走的道路，所以海基會是仍會持續盡最大的努力、秉持最大的善意，想辦法去創造各式各樣的可能性，以促進兩岸對話甚至是兩會對話。

至於新任董事長任選，黎寶文回應，一旦陸委會公布人選，海基會將馬上召開臨時董監事會議，雖然目前董事長懸缺，但慣例在農曆春節假期後舉辦的台商春節聯誼活動已經在籌辦，規模將如以往約邀請350名台商代表。

更多太報報導

蔣萬安返台中共就發動軍演 梁文傑：對中國善意不能期待

梁文傑批在野黨：捍衛自由很大聲 講國家安全一句話都沒有

查到了！藍營傳退伍軍官赴中改全面申請 梁文傑：AI一本正經胡說八道