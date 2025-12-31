展望2026 賴清德揭強國防、拚經濟、加薪減稅與社福全面布局

賴清德今天在臉書轉貼行政院長卓榮泰的發文，要民眾「一起來看看 2026 年即將上路的新制與福利！」(總統府提供)

2026年即將來臨，賴清德總統今天（31日）表示，新的一年，我們不僅要強國防、拚經濟，也將持續推動「長照 3.0」、「AI 新十大建設」等重大政策，並透過加薪、減稅與社會福利的全面布局，讓國家發展更加均衡、完善。

賴清德今天在臉書轉貼行政院長卓榮泰的發文，要民眾「一起來看看 2026 年即將上路的新制與福利！」包括育嬰留職停薪更彈性，留停得以日申請，家庭照顧假以小時計；婚育宅 加碼租金補貼，補助1.5倍，多一胎再補助0.5倍；薪水再提升，月薪2萬8590元調升至2萬9500元，時薪190元調升至196元等多項措施。

他感謝卓榮泰及行政團隊的用心規畫。不過，目前立法院仍未通過 2026年度中央政府總預算，「我們也期待立法院能盡速完成審查，讓這些福國利民的政策得以順利推動、盡快上路」。

賴清德表示，回顧過去一年，台灣面對諸多挑戰，但我們始終團結一致、勇往向前。展望新的一年，我們也將持續努力，攜手打造更加公義、和諧、永續的社會。「新的一年，讓我們彼此祝福、迎接新局，也祝大家跨年平安、新年快樂！」

