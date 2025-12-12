展期延長！ 新竹冬日童樂會超夯 加碼光雕秀

何可妍

新竹東門城廣場前，有高6公尺的麵包超人遊具，吸引大朋友小朋友拍照打卡，冬日童樂會民眾回響熱烈，市府宣布延長展期到12月底，同時還加碼30秒「麵包超人光雕秀」，希望能帶給民眾，歡樂又充滿童趣的冬日時光。

圖／TVBS

新竹車站前，聚集滿滿人潮，還有音樂助興好熱鬧，民眾們高舉手機錄影、拍攝，都是為了這光雕秀。

哇！這不是大朋友小朋友都愛的麵包超人嗎？出現在建築物上飛呀飛，吐司超人、細菌人、紅精靈也都來了。

新竹冬日童樂會人氣爆棚，11月中旬登場截至11月底，參訪人次已經突破10萬，延續這高人氣，新竹市府不只延長展期到12月底，還加碼推出30秒麵包超人光雕秀。

高6公尺巨型麵包超人充氣模型遊具，座落在新竹東門城廣場前，全台首次亮相也是活動開幕後，最受歡迎的亮點，家長們帶著孩子走走看看打卡拍照，現場充滿小朋友們的歡聲笑語，還有這麵包超人列車，小朋友們挑選自己喜歡的角色合影，在先前的見面會現場。

活動主持人vs.小朋友：「再來一次，再來一次，請問誰知道？我~~~」

圖／TVBS

小朋友們好興奮踴躍舉手回答，氣氛嗨到最高點可愛又有活力，白天有俏皮裝置欣賞，夜晚點燈後還有飛天的泡泡變得更夢幻。

不過這次延長展期的內容，只有麵包超人和細菌人充氣模型及周邊大型木作裝置，麵包超人遊具還是維持原定時程，已經在11月底結束運作。

民眾回響熱烈，繼續延續開展時的熱情加碼光雕秀，現場可愛又充滿童趣，也讓大人們喚起童年記憶。

