展期過半 龍崎空山祭創近四萬參觀人次

空山祭台灣水鹿作品用了五百支霓虹燈，絢麗無比。 （記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕龍崎報導

邁入第七屆的龍崎空山祭揭幕至今展期已過半，創下近四萬人次觀展，較去年略增。文化局指出，去年空山祭展期達四十四天，參觀人數近達七萬六千人次，今年展期四十二天，預估農曆年和二二八連假參觀人數將再創高峰。

今年空山祭展出作品各有新意，其中在龍崎竹炭故事館前一座會動的裝置藝術，相當吸引人，由台藝美術系碩士朱威龍所設計打造，朱威龍是馬來西亞華僑，其所創作類型包含有平面繪畫、壁畫、裝置和地景藝術。

朱威龍的作品臺灣水鹿（Formosan Sambar Deer），富含童趣及帶有輕快的韻律感，他曾參加過馬來西亞地景藝術、桃園地景藝術節、今年媽祖國際藝術島展出作品均獲得矚目好評。

臺灣水鹿（Formosan Sambar Deer）在原住民族文化中象徵靈性、祖靈的牽引與對自然的敬畏，不僅是生活資源，更是文化記憶的重要載體。此作品以機械動態裝置馬達驅動並牽動鋼索，如林間生命般律動，場景則描繪一隻水鹿穿越長滿狼尾草的森林，緩步來到水池邊準備飲水。其中大片狼尾草隨風搖曳，彷佛為水鹿的現身拉開一場自然的序幕。整件作品透過光、影與動態機構交織出詩意夢幻場景。

文化局指出，朱威龍來台現地創作一個多月，由一根根木棍慢慢搭建出整體作品的架構，為因應五百支霓虹燈結合機械裝置，需要留意其狀況，所以整體作品完成時，朱威龍仍整天在旁邊進行微調；開展後，他像照顧孩子般整日在旁看守、及時調整，如他在自己臉書上寫著：「五百支霓虹燈管的擺動，讓我心驚膽戰，幸好度過了難關。」