展演活動與周邊串聯 松山文創園區人流創紀錄

松山文創園區年度入園人次正式突破1,000萬，創下2011年開園以來最高紀錄。

松山文創園區今年創下新紀錄，年度入園人次於11月中旬突破1,000萬，為2011年開園以來首次達成。園方表示，今年人流明顯成長，受多元展演、自辦活動增加，以及與周邊大巨蛋等場館的串聯影響，整體人潮與使用量均呈現上升趨勢。全年共有四個月份突破百萬人次，暑假期間單日人流曾三度逼近8萬人，寫下自2023年台灣燈會後的最佳表現。

今年園區活動豐富、餐飲菜色推陳出新、文創櫃位更新升級，帶動進駐品牌整體業績成長超過30%，營運成果亮眼。

在服務品質方面，園區今年持續進行公共設施、指標及空間調整。滿意度調查顯示，商業與餐飲空間滿意度達97%，園區指標為93%，公共設施從去年86%提升至92%，均為歷年高點。累計至今，松山文創園區總造訪人次已超過8,500萬，並長期位列臺北主要觀光據點的遊客統計前三。

園區自辦活動亦為人流來源之一。2025年共有六場長期活動，總長近半年，包括節慶、市集、學生展演與現地藝術等，吸引約兩百萬人次參與。今年活動主題分布多元，例如結合39所大專院校的「松山文創學園祭」、夏季的音樂與市集活動「松菸炒臺北」，以及秋季市集與攝影展的「松市」。此外，86週年廠慶與「原創基地節」則帶出園區歷史與產業遺跡議題。

「2025夏日松一下—松菸炒臺北」，集音樂、運動、市集於一體，並串聯臺北市政府「潮臺北」活動，吸引年輕族群與親子家庭一同炒熱松菸夏夜。

外租活動方面，全年突破300場，涵蓋潮流設計、親子、IP展覽、文創市集等多種類型，吸引不同客群。部分大型演唱會與賽事（如五月天、G-DRAGON、中華職棒明星賽）也帶來周邊人潮，不少主辦單位選擇於園區設置展售活動，使其成為周邊粉絲活動的重要場域。

松山文創園區全年突破300場的外租活動是推升人流的重要因素，大巨蛋演唱會的串連活動亦使園區成為IP變現與粉絲互動的首選場地。

夜間使用量則呈現成長趨勢。自2022年推動夜間試營運後，夜間人流增加約兩倍。園區分階段改善光環境，並配合展演、裝置藝術及延長營業時間的餐飲空間，使古蹟在晚間更具可利用性。未來將與鄰近即將營運的商場及場館持續合作，提升日夜使用的連續性與多樣性。

目前園區正於官方社群平台進行貼文留言活動，蒐集民眾在園區的生活記憶，活動至12月底結束。

園區豐富的展演活動涵蓋藝術設計、潮流時尚、人氣IP、文創市集等多元領域，吸引不同族群造訪園區體驗與探索。

撰文、攝影／松山文創園區；TCnews編修