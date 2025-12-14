展現三好品德成果 公園國小榮獲114年教育部品德教育特色學校肯定

記者許旗成/台南報導

打造友善校園，深化品德教育，臺南市公園國小以校為本位的品德教育特色課程，今（114）年榮獲教育部品德教育特色學校肯定。臺南市從109年起開始推動品德教育領航學校計畫後，年年皆有學校順利獲獎，至114年已累計20所學校獲獎，顯見品德教育扎根校園，已有成效。

頒獎合影

市長黃偉哲表示，因應社群媒體的快速發展，學生面對的訊息來源日益多樣化，這使得他們在資訊運用與判斷上，面臨更多挑戰，而價值的判斷來自於品德的形塑，突顯品德教育的重要性，感謝教師持續推動品德教育，將品德教育融入校園文化，讓品德教育可以繼續在學校扎根，不僅有助於學生知識的增長，還能顯著提升處事態度與判斷能力，更有助營造友善校園。

教育局長鄭新輝表示，品德培養並非教條式的教學，而是需要從生活中各種情境進行品德的機會教育，可以是輕鬆、活潑與生活化的過程，但也是長時間且循序漸進的累積，不可能一蹴可幾。臺南市積極推動「品德教育領航計畫」，從教師增能至學生閱讀，藉由教師工作坊、浪浪語錄創意圖卡設計、結合布可星球的閱讀計畫和多樣性的班級經營策略分享，融合學校發展具有特色的校訂品德教育，透過具體行動引導學生成為品德價值的實踐者。

本次榮獲教育部特色學校殊榮的公園國小，在品德教育方面以「說好話、做好事、存好心」三好運動為核心，建立完整的品德教育體系。公園國小校長朱英男表示，學校以「公園兒童 品學兼優 曲直向前」為願景，結合品德力、英語力、閱讀力、合作力、行動力等核心素養，透過三好兒童獎勵制度，讓學生成為品德的實踐者，積極應對價值的辯證與生活挑戰，並整合社區資源，運用社群媒體與家長密切互動，培育品學兼優、具備全球移動力的未來人才。

教育局表示，除了教育部全國特色學校外，還有文和實小、麻豆國小、立人國小、東區勝利國小、西門實小、東區大同國小、喜樹國小、南化國中、建興國中、後壁國中及南新國中等11校獲得市級獎項肯定，未來將持續鼓勵學校制定具有地方特色的品德教育方案，通過實踐、體驗與反思策略，進一步讓品德教育更加深化推廣。