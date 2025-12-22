展現世界級實力 台灣「咖啡界奧斯卡」冠軍精品豆進駐桃機

阿里山4大知名咖啡莊園精品咖啡豆今正式進駐桃園機場通路，透過國門第一線的國際平台，向全球旅人展現台灣精品咖啡的世界級實力。(記者朱沛雄攝)

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕豆御香莊園、達邦．琉璃七彩莊園、鄒築園、雅慕伊咖啡莊園等阿里山4大知名咖啡莊園精品咖啡豆，今日正式進駐桃園機場通路，其中包括台灣咖啡界奧斯卡「卓越盃」(Cup of Excellence，簡稱COE)冠軍與亞軍咖啡豆。莊園主們一致認為，阿里山精品咖啡已具備世界舞台競爭力，透過機場平台，展現台灣精品咖啡的世界級實力，讓更多國際旅客從一杯咖啡認識台灣。

昇恆昌免稅商店今日攜手台灣四大知名精品咖啡莊園，在桃園國際機場第一航廈EVERRICH L.E.A.F.舉辦「台灣咖啡飄香世界」阿里山精品咖啡發表會，嘉義縣長翁章梁、昇恆昌免稅商店董事長江松樺、桃園國際機場公司董事長楊偉甫等人出席與會，與眾人一起品嘗專業手沖培訓人員沖煮的精品咖啡。江松樺表示，此次引進嚴選的台灣精品咖啡豆，期盼讓更多國際旅人選購具代表性的台灣精品咖啡作為伴手禮，未來也將引進更多具特色與故事性的精品咖啡，協助咖啡農友開拓國際市場，向國際消費者展現台灣堅強的精品咖啡實力。

翁章梁說，阿里山的高山氣候孕育出獨特風味的精品咖啡，產自嘉義的咖啡在今年台灣卓越盃，經過國際評審團精密杯測勇奪前27名中的20席，更拿下3座總統獎，充分展現國際競爭力，期盼透過進駐機場通路販售精品咖啡，提升嘉義精品咖啡的國際能見度。

昇恆昌指出，今日咖啡發表會集結4大阿里山精品咖啡莊園，栽培海拔介於1120至1520公尺高山環境，各自結合種茶、製茶或龍眼乾加工等長年經驗與科技，打造高品質咖啡。曾一舉囊括台灣COE前3名的豆御香莊園主曾福森自建全方位後製處理廠，精細控管流程；達邦．琉璃七彩莊園主莊家榮累積10餘年的蜜處理，獲得今年台灣卓越盃冠軍；鄒築園主方政倫以科學化管理，展現咖啡層次風味入選「2025 Top 50 Coffees」；雅慕伊咖啡莊園主浦瀚文則研發專利低溫乾燥設備穩定風味。豆御香莊園將於明年1月代表台灣參加杜拜咖啡競標賽(Dubai Coffee Auction)，與全球頂尖精品咖啡豆同台競標，期盼以台灣高品質咖啡征服世界。

台灣4大精品咖啡即日起正式進駐桃園國際機場，旅客可在桃園機場第一航廈、第二航廈管制區內的EVERRICH L.E.A.F.與Wing Café選購精品咖啡豆，並品嘗由專業手沖培訓人員沖煮的精品咖啡；除了來自阿里山產區，也有來自台南東山、南投日月潭、雲林古坑等優質產區咖啡豆，邀請國內外旅客品味台灣精品咖啡的多元風貌。

豆御香藝伎莊園主曾福森(左起)、達邦．琉璃七彩莊園主莊家榮、嘉義縣長翁章梁、昇恆昌免稅商店董事長江松樺、桃園國際機場公司董事長楊偉甫、昇恆昌免稅商店總經理江建廷、鄒築園莊園主方政倫、雅慕伊咖啡莊園主浦瀚文，出席「台灣咖啡飄香世界」阿里山精品咖啡發表會。(記者朱沛雄攝)

昇恆昌董事長江松樺表示，此次引進嚴選的台灣精品咖啡豆，期盼讓更多國際旅人選購作為伴手禮。(記者朱沛雄攝)

嘉義縣長翁章梁指出，阿里山的高山氣候孕育出獨特風味的精品咖啡，期盼透過進駐機場通路販售精品咖啡，提升嘉義精品咖啡的國際能見度。(記者朱沛雄攝)

