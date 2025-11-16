展現互助精神、救災英雄返台中 「台中隊」圓滿完成蘇澳三日馳援任務

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「台中隊」三天緊急馳援宜蘭蘇澳災區任務今（16）日上午順利告一段落，團隊返抵台中。台中市政府建設局長陳大田到崇倫苗圃迎接隊員，並對團隊三天不眠不休的辛勞表達肯定與謝意。

由建設局團隊組成救災台中隊，全力投入宜蘭蘇澳災後復原工作。（圖/記者廖妙茜翻攝）

市府建設團隊由養工處副總工程司郭坤雄帶隊，跨縣市支援行動共投入山貓15台次、抓斗車15台次、人力50人次，協助清運社區淤泥與廢棄物，為蘇澳鎮災後重建盡最大力量。當地居民及公所皆向台中隊表達深深感謝。

建設局長陳大田代表盧秀燕市長到崇倫苗圃迎接隊員，並對團隊三天不眠不休的辛勞表達肯定與謝意。（圖/記者廖妙茜翻攝）

陳局長表示，盧市長在得知蘇澳受颱風「鳳凰」影響災情嚴重後，立即主動關切，並於清晨指示陳局長與蘇澳鎮長李明哲通電聯繫後，迅速派遣台中隊前往支援。市府一向秉持「同心救災、互助精神」，對於台中隊隊員三天來全力投入、辛苦清運廢棄物與恢復社區環境，市府表達深切感謝，也肯定他們展現的專業能力與團隊精神，讓居民安心、災後重建順利推進。

台中隊馳援蘇澳災區。（圖/記者廖妙茜翻攝）

陳局長進一步說明，此次救災任務共歷經三天，台中隊深入蘇澳各社區與主要路段，協助廢棄物集堆、分類及清運工作，順利完成蘇澳鎮災後環境整理。李鎮長對台中隊隊員表示誠摯感謝，肯定台中隊不辭辛勞、迅速投入清運工作，讓社區環境快速恢復，居民倍感安心。台中隊返抵後將進行機具整備與人員休整，後續仍會視地方需求持續提供協助，與各縣市共同守護每一處家園。

宜蘭蘇澳鎮長李明哲向「台中隊」表示深深敬意，感謝全體台中隊員支援。（圖/記者廖妙茜翻攝）

建設局表示，這次「台中隊」三日共投入機具與人力密集作業，在蘇澳災後環境清理上發揮關鍵力量，也展現中市府在災時互助的堅定承諾。