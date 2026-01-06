展現人文底蘊與思辨力 慈大附中閃耀聯合盃作文大賽

第19屆聯合盃作文大賽全國總決賽成績揭曉，慈濟大學附屬高級中學林芊逸同學在全國高手的激烈競爭中脫穎而出，榮獲高中組「全國首獎」最高殊榮；國一大愛班林子軒同學亦表現不凡，勇奪國中組「說服類優選」。兩位同學以深厚的人文底蘊與靈活的思考，展現了慈大附中長期推動閱讀與寫作教育的豐碩成果。

慈大附中長期以來推廣「閱讀寫作」不遺餘力，透過多元的校內外競賽與閱讀活動，激發學生的寫作熱情。本次在聯合盃作文大賽再創佳績，不僅提升了學生的自信心，也讓社會看見慈中學子在理性思辨與感性敘事上的卓越才華。

勇奪全國首獎的高二林芊逸同學表示，她從國小三年級起就每年參與聯合盃，今年能獲得首獎感到非常榮幸。她分享，聯合盃的題目非常靈活，不再是死板的公式化寫作，而是透過圖片、表格或一段敘述來引起發想，考驗參賽者如何在短時間內發揮創意並融入角色。她特別提到，今年的高中組題目融入了AI元素，與大賽主標題「寫在AI時代，人文依舊閃耀」相互呼應，讓她深刻體會到身處在AI科技日新月異的時代，我們更應保有文字的溫暖與人文關懷。林芊逸同學也感謝在寫作之路上悉心指導的老師們與一路支持的家人，並承諾未來會持續在文字領域努力。

榮獲說服類優選的國一林子軒同學則提到，聯合盃的題目非常生活化且多變，若平時沒有累積實力很難應對。她建議學弟妹，寫作不應侷限於課本，平常要多接觸最新的知識與時事，因為題目常會結合新知，給予參賽者極大的發揮空間。對於獲獎，她特別感謝身邊支持她的家人與老師，讓她能專注於自己熱愛的寫作。

慈大附中廖逸貞校長對兩位同學的表現表達高度肯定，並特別感謝指導老師們的用心陪伴與耐心教導。廖校長表示，慈中一直致力於培養學生的閱讀素養與跨領域思考能力，而這兩位同學的表現，充分體現了慈大附中長期以來推動閱讀與寫作教育的成果。在現今數位資訊爆炸的環境下，能靜下心來思考、並用精煉的文字表達觀點，是極為重要的核心競爭力。廖校長進一步指出：「芊逸與子軒的獲獎，不僅是個人的榮譽，也證明了學校推動人文教育的堅持。我們鼓勵學生不只是讀書，更要讀世界、讀生活。透過寫作，學生能學習同理心、鍛鍊邏輯思辨，並在多變的社會議題中找到屬於自己的聲音。」

撰文／夏嚴芸婕；攝影／慈大附中提供