展現偏鄉美學 花蓮玉里高中美學技能奪冠

獲獎師生合影

國立玉里高中時尚造型科於參加「2025 中華盃美學技能競賽」，一舉抱回少女化妝組與化妝設計圖組冠軍，為東部偏鄉技職教育再添亮眼成績。

獲得少女化妝組冠軍三年級潘婕琳同學表示，從練習到比賽過程中，不斷修正自己的手法與細節，這次能得到冠軍，讓她更有信心面對未來的學習與挑戰。而獲得化妝設計圖組冠軍的三年級李喬昕同學則說，設計圖從發想到完成經過多次修改，感謝老師不斷提醒，讓她思考「造型背後的故事」，這次獲獎，也讓她更確定自己對美學與造型設計的熱情。



指導老師陳韋如老師表示，學生能在高強度競賽中穩定發揮，代表平時訓練與態度都非常扎實，對於學生的優異表現，這份榮耀是努力累積而來的成果。玉里高中校長詹坤達特別向學生與教師團隊的表現給予高度肯定，他指出，學生能在全國性競賽中榮獲雙料冠軍，是師生長期深耕技職教育與專業實作的最佳證明。