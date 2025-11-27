展現全方位永續實力長庚醫院奪台灣健康永續5大獎

二○二五台灣健康永續獎（THSA）」頒獎典禮結束，長庚醫院昨（二十七）日表示，這次一舉奪下「永續綜合績效―最佳醫院典範獎」及「永續報告―醫院類白金獎」雙項最高殊榮，並獲得「職場福祉領袖獎」、「高齡友善領袖獎」及「護理人員幸福獎」三項單項績效獎，總共獲得五項大獎，展現全方位永續成果。

台灣健康永續獎由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦，這是國內規模最大、最具指標性醫療永續評選，結合「全球企業永續論壇」舉行頒獎典禮，長庚醫院今年首次參加「永續綜合績效獎」評選，即奪下最高級別「最佳醫院典範獎」第一名，展現在醫療永續治理、社會共榮及環境永續等卓越表現。在「永續報告獎」部分，則以嚴謹透明揭露制度與持續精進的ESG管理，四度蟬聯「醫院類白金獎」第一名殊榮。

長庚醫院指出，院方以「One Health、One Connect、One World」為永續策略核心，從健康平衡、智慧醫療及國際合作等面向強化醫療韌性。二○二四年率先導入自然相關財務揭露（TNFD）框架，評估各院區所在自然環境面臨的風險與機會，制定行動案，以強化醫療韌性，並確保醫療服務的穩定與永續發展。

院方同步推動氣候行動，包括低碳轉型、能源效率提升，以及ISO 14064-1溫室氣體盤查；目前土城醫院及鳳山醫院已於去年取得ISO 14064-1國際認證，林口長庚與高雄長庚則於今年底完成查證。