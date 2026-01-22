展現公共建設專業實力 打造住得安心的宜居新北

新北城鄉局黃國峰局長及團隊合影。(圖：新北市政府城鄉發展局提供)

第二十五屆公共工程金質獎頒獎典禮於二十一日隆重舉行，新北市政府城鄉發展局於本屆評選中表現亮眼，榮獲「公共工程品質優良獎」一案特優、一案佳作肯定，展現市府在公共建設整體規劃、施工管理與品質把關上的專業成果，獲得國家級評審高度肯定。

此次榮獲特優的「三峽國光段（二期）青年社會住宅新建統包工程」，突破傳統社會住宅以單棟開發的模式，採整區規劃方式推動。基地位於「三峽都市計畫區」與「台北大學社區特定區計畫」交界，成功串聯兩大計畫區，並鄰近捷運三鶯線三峽站，兼具交通便利性與整體發展潛力。

城鄉發展局指出，該案呼應節能減碳與永續政策目標，特別留設大面積綠地，透過帶狀沿街步道串聯周邊公園，結合「綠家園」理念，共同營造約二點二公頃的開放空間，形塑友善宜居的生活環境並落實生態永續。

此外，基地內整合非營利幼兒園、公共托育、托老中心、銀光咖啡廳及集會空間等多元公益設施，從幼兒到高齡者提供完善照護與服務，打造兼具居住、交通、綠地與社會支持功能的「全齡共融示範社區」。

新北市三重公共服務園區及周邊景觀整備工程獲得佳作肯定。該工程以新北大道一段為主軸，涵蓋約二公頃的公共區域，包括公所、體育場、中山藝術公園及醫院。透過「整合行政服務」、「引風增綠」及「十五分鐘淨零生活圈」的設計理念，拆除圍牆、串聯公園綠地，優化步行環境，提升綠覆率，減少都市熱島效應，並運用ＣＦＤ模擬分析成果，為市民打造永續低碳的宜居生活圈。

新北市政府城鄉發展局長黃國峰表示，公共工程金質獎是國內公共工程品質的重要指標，此次獲獎肯定了工程團隊的專業與用心，並顯示新北市在提升公共建設品質上的努力。未來市府將以市民需求為核心，推動高品質建設，讓市民在日常生活中感受到城市的進步，打造宜居的新北。