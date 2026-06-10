展現創作能量與設計實力 崑山科大榮獲2026放視大賞金銀獎
放視大賞是國內最具代表性的青年設計競賽之一，2026放視大賞有來自59所學校、107個系所、1188件作品參賽。崑山科技大學視覺傳達設計系115級畢業製作形象組作品《煙霧十六入裝》及《knotsk》，分別榮獲視覺設計組金獎與銀獎，表現優異。
2026放視大賞競賽類別，涵蓋視覺設計、品牌與傳達設計、動畫、遊戲設計及跨域整合設計等領域。由焦聖偉老師指導的作品《煙霧十六入裝》榮獲金獎，以煙霧為核心概念，象徵創作過程中尚未被定義、持續流動且難以被框限的創造能量。「十六入裝」則隱喻設計教育中的系統、方法與專業框架。作品透過完整的識別系統、展覽主視覺、出版物、空間應用及延伸設計，呈現當代設計教育面對快速變遷環境時的思考與回應。
由蔡銘君老師指導的作品《knotsk》獲得銀獎，以「Life is Better with Connections, Let's Co-Creation knotsk！」為核心理念，以生物界中蛋白質的結構與機能作為設計發想，將蛋白質獨特的線條結構、螺旋紋理與機能特徵，轉譯為具象化、個性化的角色造型，發展出兼具趣味性與實用性的創意扣具設計，讓使用者能自由連結、組合生活物件，創造更多元的使用情境。
視傳系陳淏煬主任表示，此次獲得視覺設計組金獎與銀獎，不僅是對學生創作成果的高度肯定，更是該系長期重視創意思維培養、設計實務訓練與跨域整合能力養成的重要成果。未來將持續培育兼具專業能力、創新思維與國際視野的設計人才，幫助更多優秀學子在國內外舞台發光發熱。
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