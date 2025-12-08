展現創新實力 嶺東科大跨域團隊KIDE國際發明展勇奪金銀

《圖說》應外系林建宏主任(中)帶領陳若羚(左一)、陳歆昀(左二)、陳鈺姍(右二)、童良喻(右一)，在國際發明展大放異彩。

【民眾網諸葛志一臺中報導】於高雄展覽館舉行的2025第12屆高雄國際發明暨設計展（KIDE），共吸引了來自全球30個國家、445件頂尖作品同場競技。在激烈的競爭中，嶺東科技大學由應用外語系與幼兒保育系跨領域師生團隊參展的兩件作品全數獲獎，一舉拿下1金1銀的輝煌成績，向世界展現了台灣技職教育的強大創新動能與跨域整合實力。

KIDE由世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）與台灣發明商品促進協會（TIPPA）共同主辦，自2014年創辦以來，已吸引全球超過54國參與，累積超過3萬人次、4,000件以上的專利作品在此交流，被視為台灣連結世界發明界的重要平台。

此次嶺東科大參賽的創新成果來自民生學院應用外語系林建宏主任所帶領的跨域團隊，結合應用外語系與幼兒保育系的專長，從創意發想到研發測試，展現語言、設計、教育與科技的整合能量。團隊在研發過程中，透過教師的技術指導、簡報訓練與跨文化視野養成，使學生作品能以國際語彙成功溝通、精準呈現，最終在國際評審面前大放異彩。

在「家用及辦公用品類」中，嶺東科大應外系陳鈺姍及幼保系童良喻以作品「Ultrasonic Soak Cleaner 懸吊式超音波洗濯器」奪得最高榮譽的金牌獎。這項發明瞄準現代人旅遊時的便攜需求，以及嬰幼兒衣物的高標準洗滌要求。從概念發想到實測階段，團隊展現了應外系學生的國際溝通力、跨文化簡報力，以及幼保系學生的產品實用性思考，成功將一項貼近民生的科技創意推向國際。

另一件在「兒童及特殊照護類」中榮獲銀牌獎的作品，是由應外系陳若羚與幼保系陳歆昀共同創作的「Electric Spinning Fork 自旋式省力餐叉」。這項設計以歐美餐飲文化與國際簡報能力為基礎，結合幼保系對於銀髮族、嬰幼兒及身障者手部不靈活的深刻觀察，共同打造出貼近幼兒餐桌教育及銀髮照護的輔助設計。這把自旋式餐叉，完美呈現了「語言 × 教育 × 照服 × 科技」的跨域應用精神，讓照護工作更添科技的溫暖。