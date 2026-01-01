展現勝選決心 柯志恩喊話2026年元旦在高雄市政府升旗

國民黨立委柯志恩元旦清晨，在高雄市多位黨籍議員陪同下，前往高雄藍營重要據點、君毅正勤社區出席健走活動與升旗典禮。（丁治綱攝）

國民黨立委柯志恩元旦清晨，在高雄市多位黨籍議員陪同下，前往高雄藍營重要據點、君毅正勤社區出席健走活動與升旗典禮，她強調2025年的煩惱與擔憂都已經過去，希望透過元旦的升旗典禮讓大家都能跨步向前，並期許未來這一年大家都能平安欣喜。對於她個人而言，最重要的目標就是打贏選戰，她更直接表達希望明年的1月1號能與大家一起在市政府參與元旦活動。

元旦清晨君毅正勤社區中，忠純、忠誠2個里分別舉辦健走與升旗活動，國民黨前鎮、小港選區黨籍市議員曾麗燕、蔡武宏、陳麗娜全部到齊，陪同柯志恩出席參與活動；曾在高雄參選立委的前國民黨發言人李明璇，也特別回高雄一同參加，她表示藉此表明自己對高雄有始有終。

柯志恩擔任升旗典禮主席主持升旗儀式，帶領參與者唱國歌後升旗；現場媒體問及柯志恩，黨內傳出有年輕人對主席鄭麗文產生不同聲音，是否會影響今年選舉整合，柯回應，不清楚具體有什麼不同聲音，但她相信主席與所有黨籍民意代表的目標一致，大家會團結一致打好今年的選戰，她認為鄭麗文具備足夠的智慧帶領國民黨共同前進。

柯志恩在典禮現場說，今年在海景第1排的君毅正勤社區升旗，期待明年帶領大家前進市府，主持元旦升旗活動；她也強調，大家共同的願望就是希望台海能安定，她將持續爭取市民認同並整合不同聲音，期許兩岸彼此之間能有更多對話與平等交流的機會。

