展現半導體人才新戰力 明新科大科技展亮眼
「2025資訊月×臺灣教育科技展」今年以「看見AI進行式」為主題，上週登場。首度參展的明新科技大學以「半導體人才培育新戰力」為核心，推出五大亮點，開展即吸引人潮駐足，讓各界看見技職新價值。
明新科大呂明峯校長於主題論壇「翻轉技職教育的未來方程式」演講中表示，世界因為半導體看見台灣，也因此看見明新科大。從大學到博士，打造完整的人才藍圖，培育的不只是半導體專業，更是在做『人才外交』與『科技外交』，為台灣連結世界、為產業鏈接未來。
明新科大在今年的「臺灣教育科技展」中展出多項亮點，呈現技職教育新能量：
產官學共建示範級「半導體工程師能力鑑定中心」：明新科大與經濟部工業局、資策會合作推動「半導體封裝工程師能力鑑定」，並由力成科技等企業捐贈專業設備，建置具完整產線規格的鑑定中心實作環境。
是全國唯一能舉辦「半導體封裝工程師」與「半導體測試工程師」國家級證照考場的大學，由經濟部工業局核發證照，完整串接培訓、鑑定與就業。明新科大更積極推動半導體其他多項證照，期許成為國家級技術人才的重要搖籃，讓證照在這裡誕生、人才從這裡出發。
沉浸式半導體廠務體驗：戴上VR眼鏡，變身專業廠務人員走進神秘半導體產線。
展區推出「半導體工廠VR廠務系統」，以沉浸式呈現無塵室環境、設備巡檢與異常排除等情境。VR讓學生與家長首次零距離「看見」廠務工程師真實工作流程，有效降低半導體產業的理解門檻，提升學生職涯探索意願。
半導體無塵服穿著體驗掀熱潮：孩子的第一套無塵衣，打開對半導體的好奇心！
最受家庭親子歡迎的「無塵服穿著體驗」，讓孩子親自穿上無塵衣、無塵帽與鞋套，理解半導體廠房控塵的重要性。現場排隊踴躍、拍照打卡笑聲不斷，許多家長表示，來到明新科大展區，孩子因此對科技產業有了具體想像，成功向下扎根，激發學生探索半導體業的興趣。
四外語 × 半導體跨域教材：語言能力與科技基本功一次具備，跨域的加乘效應，讓畢業生薪水提升。
因應各大專校院外語科系起薪偏低的挑戰，明新科大推出「雙語 × 半導體基礎課程」，並由人設院趙子嘉院長與雙語中心余沛錞主任編著、LiveABC出版《半導體科技英語：半導體基礎30問深入淺出理解科技核心》雙語教材，內容深入淺出，涵蓋半導體專業詞彙、產業核心概念及實務情境，搭配圖解從零開始看懂半導體，協助不同背景的學生快速跨入科技領域。明新科大商語系的學生們具備跨域能力後，實習即被封測大廠延攬，起薪從約30K躍升至40K以上，成為跨域人才培育的成功案例。
本次策展的明新科大王彥文教務長表示：「明新科大自112學年度起，導入AI必修與跨域微學程，包括AI程式設計、AI數據分析、智慧製造實務與半導體製程AI應用等課程。半導體學院整合大學部至博士班，推動全校學生具備AI與半導體雙軸能力。」學生大三、大四即可進入台積電、矽格、力成等大廠實習，部分企業更提供「實習即留用、百萬年薪」方案，讓技職教育與產業無縫銜接。
