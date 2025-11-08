展現卓越表現與奉獻精神 台中「長照奧斯卡」 金照獎表揚登場
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府今（8）日於台中好運來洲際宴展中心舉辦「2025台中金照獎」表揚活動，今年報名情況相當踴躍，共195單位及個人參賽，脫穎而出入圍的團體類共有24單位及個人類34人，角逐此屆金照獎殊榮。最終共有14個單位及17位個人榮獲金照獎肯定，展現長照領域的卓越表現與奉獻精神。
衛生局表示，台中市自107年首創專屬績優長照人員及長照機構的「金照獎表揚活動」，堪稱長照界的「奧斯卡獎」今年已邁入第8屆，獎項包含團體類（卓越A單位、卓越B單位、卓越C據點、卓越住宿型機構）及個人類（長照新星、長照男神、長照國際巨星、長照英雄、長照巨擘）等，今年特別將「長照英雄獎」名額由3名增至5名，並新增「長照巨擘獎」，表揚長期深耕長照服務領域的卓越代表。
衛生局說明，此屆活動主視覺結合金色與黑色的配色，營造出高貴典雅的氛圍，展現長照服務的專業與安心形象，由台中市政府衛生局長曾梓展帶領入圍者尊榮入場，象徵台中市長照服務是一個專業、自信、堅強且幸福的大家庭。
面對高齡化社會挑戰，衛生局除積極推動長照政策外，亦重視長者整體健康。為提升機構住民及工作人員的口腔照護知能與技能，衛生局與「社團法人台中市牙醫師公會」及「台中市大台中牙醫師公會」合作，進行機構實地輔導與住民口腔檢查。為此，衛生局特頒發「長照服務感謝獎」予兩大牙醫師公會及牙醫師們，感謝對於長照業務的投入與協助。
衛生局長曾梓展表示，衛生局積極推動長照2.0政策，整合各類長照資源與服務網絡。統計台中市今年10月總人口數有286萬7,836人，65歲以上人口49萬4,385人，佔全市人口的17.2%，推估今年台中市長照服務需求將突破9萬8千多人。依衛生福利部113年公布之長照服務涵蓋率為89.24%，截至今年10月底，全市已建置1,968處長照資源，設立10家失智共照中心執行個案管理服務，並設有48處失智據點，行政區涵蓋率達100%，資源分布居全國之冠。
衛生局表示，台中市對長照一步一腳印的深耕，2025年《天下雜誌》最新調查出爐，台中幸福城市、慢老城市雙獲佳績，其中「慢老城市調查」勇奪全國第1，展現高齡友善與世代共融的城市，並蟬聯衛生福利部地方衛生機關「長期照顧類」業務考評6都第1，顯示台中長照服務深獲中央與民眾肯定。
衛生福利部長照副司長吳希文表示，非常榮幸代表衛生福利部長照司參與此屆金照獎表揚活動，特別感謝中市府致力於推動長照政策，使台中市長照服務涵蓋率高於全國平均，展現出市府努力推動支持失能者與照顧者生活品質。每一位得獎者都是長照體系中最溫暖、最堅定的力量。長照司將持續與各界夥伴攜手，打造更友善、更有尊嚴的照顧環境，讓每一位照顧者都被看見、被肯定。感謝大家共同守護這份愛的事業。
活動最後，全體與會者一同觀賞「我們的長照故事」影片，聆聽第一線長照服務人員分享工作點滴與感動，向所有長照夥伴致上最深敬意與感謝，肯定其長期以來的奉獻與努力，攜手實現「富市台中，新好長照」的願景。
