展現卓越辦學成果 跨域合作再創新局 龍華科大盛大舉行56週年慶
【民眾新聞葉柏成新北報導】龍華科技大學五十六週年校慶慶祝大會日前隆重登場。校長葛自祥在會中向與會貴賓與全校師生報告辦學成果，獲得產官各界高度肯定。活動也舉行龍華科大與台中榮民總醫院合作備忘錄（MOU）簽署儀式，象徵校方於「精準健康 × 數位轉型」跨域合作邁向新里程碑。
葛自祥表示，龍華科大創校五十六年來深耕技職教育，已培育超過十二萬名校友，遍佈全球各領域，展現卓越競爭力。面對少子化挑戰，學校依然逆勢成長，日間部四技註冊率達 100.05%，整體日間部註冊率 98.79%，全校註冊率亦達 92.45%，顯示辦學績效深獲肯定。
在教育部補助方面，成果同樣亮眼。「高教深耕計畫」補助金額達新臺幣 1 億 4,000 多萬元，「私校整體獎補助款」亦達 1 億 2,700 多萬元，名列全國科技大學前茅。產學合作方面成長迅速，今年截至十二月初，合作金額已達新臺幣 3.78 億，超越去年的 3.2 億，再創新高。
他指出，龍華科大持續深化與台積電等國際大廠的人才培育合作，並與全球最大 PCB 製造商臻鼎科技集團啟動高端人才培育計畫，企業投入金額達 1,000 萬元。過去三年已有近八十位學生赴台積電實習，部分學生在合理加班後月薪可達六萬元。
此外，國際化發展亦持續突破。本學期境外學位生達 3,117 位，為全臺之冠。龍華科大與泰國最高學府朱拉隆功大學合作雙聯學位、共培半導體人才，並與日本東北大學簽訂合作備忘錄，展現追求量與質並進的國際化策略。
當天校慶也迎來關鍵亮點，龍華科大與台中榮民總醫院的跨界合作正式啟動，由台中榮總朱元華副院長代表簽署 MOU。台中榮總連續入選全球百大醫院，亦為兩岸三地唯一入榜智慧醫院。
雙方將以龍華科大全球領先的 VR/XR 應用技術與遊戲化行為科學為基礎，結合台中榮總於腦神經、PTSD、行為成癮等領域的臨床優勢，共同推動精準健康與數位醫療創新。
葛自祥指出，虛擬實境結合遊戲化機制將成為醫療介入的重要補充工具，期望此合作能在治療上帶來更佳成效。朱元華副院長表示，此計畫具世界級規模，未來成果可望造福全球，尤其對受戰爭與心理創傷影響的族群具有重大意義。
多位貴賓親臨祝賀校慶活動中，包括：桃園市青年事務局侯佳齡局長讚許龍華科大於技職教育與人才培育的卓越表現，並引用《遠見雜誌》2025 排行指出，龍華榮獲「企業最愛實習生」私立科大第一名。
泰國貿易經濟辦事處副代表蘇瑾煜特別致詞，感謝龍華科大長期照顧泰國學生，並期待在數位科技、半導體等領域繼續深化合作。
此外，龍華科大傑出校友應天華夫人陳小平女士也特別返台參與校慶，並攜同子女一同出席。她提到龍華對她與家人而言不僅是一所學校，更是心中重要的「第二個家」。她表示，十分珍惜龍華師長與校友之間的深厚情誼，也希望將自己的家庭視為龍華大家庭的一份子，共同延續這份跨越世代的情感連結。
董事長孫道亨表示將全力支持校務發展，並肯定校長與團隊持續推動 AI、半導體等前瞻領域的努力，期許龍華科大在下一個里程碑持續引領技職教育發展。五十六週年校慶不僅展現龍華科大的穩健成果，更彰顯學校跨域創新與國際合作的能量，為技職教育與數位健康領域開創更廣闊的未來。
