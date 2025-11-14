展現原鄉風味 竹縣原民運動會熱血開幕

竹縣原住民族運動會。





14年新竹縣原住民族運動會14日於新竹縣體育場舉行開幕典禮及選手之夜，新竹縣長楊文科親自到場，特別用泰雅族語、賽夏族語及阿美族語跟大家打招呼，並鼓勵選手都能展現訓練成果奪得佳績，也邀請民眾到場為選手吶喊加油，還能逛峰味市集、互動表演，一起品嚐部落美食、感受原鄉風味。

縣長楊文科表示，這次新竹縣第二屆原住民族運動會，感謝五峰鄉公所非常用心籌備此次運動會，特別以「Pqnaha ta！」(動吧)作為標語，象徵大家齊心動起來，未來每年都會舉辦運動會，讓這個年度盛事繼續延續下去。這次賽事分為一般競技及傳統競技共14項，參賽人數達到700人，相信每位選手都能獲得好成績，未來在更大的舞台上嶄露頭角。

廣告 廣告

縣府原民處表示，競賽場地分布於新竹縣體育場田徑場、新竹縣體育場FUN 舞空間、新竹縣體育場擲部訓練場、竹東河濱公園槌球場、竹北國民運動中心、竹北世興籃球場及竹北世興棒壘球場等場地進行。

為方便民眾抵達各會場，活動設有「竹東火車站→竹北世興棒球場→新竹縣體育場」、「尖石鄉公所→竹北世興棒球場→新竹縣體育場」及「五峰鄉公所→竹北世興棒球場→新竹縣體育場」共三條路線的接駁車，請有需要的民眾多加利用。

更多新聞推薦

● 臺北跨年卡司第二波揭曉！ 蔡健雅、李千娜獨家獻唱