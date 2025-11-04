展現台日友好關係 高市跨黨派議員出席第11屆「IZA鎌倉」峰會

康裕成(左五)率高市議會代表團與全國日台友好議員協議會會長藤田和秀(左四)、駐日代表李逸洋(右五)、日台友好和歌山市議會議員連盟會長遠藤富士雄(右二)於會場合影。 圖：高雄市議會/提供

[Newtalk新聞] 第11屆台日交流高峰會「IZA鎌倉」4日盛大登場，並共同發表《神奈川宣言》，向日本政府提出五大建言。高雄市議長康裕成親自率跨黨派議員出席，並和4位女議員著白色西裝搭配搶眼黃色絲巾，展現高雄市議會與日本各縣市議會交流的重視與巧思，康裕成期待透過每一次用心交流，讓高雄、讓台灣與日本關係更加緊密。

集結台灣與日本地方議會的台日交流高峰會，今年邁入第11屆，曾擔任第4屆主辦城市的高雄市議會，由康裕成親率議會國民外交促進會副會長邱于軒、鄭孟洳、白喬茵、陳幸富及李雨庭、蔡金晏、黃文志等議員，組成跨黨派代表團與會，和台北駐日經濟文化代表處代表李逸洋，以及近70個日本地方議會和友台政壇企業人士面對面交流。

廣告 廣告

值得一提的是，康裕成偕同4位女議員以一襲白色西裝外套，搭配亮眼黃色絲巾登場，凸顯高雄女性政治人物的自信與專業形象，成為會場中的「嬌」點；陳幸富則身穿布農族傳統服飾，讓台灣特色在國際場合中被世界看見。康裕成指出，高雄市議會與日本關係密切，今年更以跨黨派組合以及別具巧思的服裝參與這項台日交流盛會，充分展現對台日議會外交的團結與重視。

此外，主辦方神奈川縣議會議員杉山信雄，特別繫上由前駐日代表、時任高雄市長謝長廷所致贈的領帶，展現對台灣與高雄的友好情誼，讓康裕成直呼驚喜與感動。

這次大會共同發表《神奈川宣言》，向日本政府提出儘速制訂「台日關係基本法」、持續支持台灣參與世界衛生組織(WHO)、國際民航組織(ICAO)等國際組織及架構、積極促成台灣加入CPTPP等五大建言。此外，台積電熊本設廠，展現台日雙方在全球半導體供應鏈的關鍵角色，未來應深化先進領域合作，推動「民主供應鏈」、並藉由災害應變經驗交流與合作，強化社會防災韌性。

康裕成感謝日本長期對台灣及高雄的友好與支持，並強調台灣在全球公共衛生與防疫體系中具備專業與經驗，如同前總統蔡英文所說「Taiwan Can Help」，應有更多參與國際合作的機會，期盼未來能進一步和世界接軌。

最後，會中亦公布2026年由名古屋接棒舉辦第12屆台日交流高峰會，獲得全場歡呼與祝福，康裕成期待透過經驗分享與各項交流合作，讓這場具有重要意義的年度盛會能長久延續。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

議員踢爆校園球場被「賤租」！ 高市教育局：已要求學校終止契約

快訊》大雨特報！2縣市戒備 氣象署：防積水