展現司法深度與溫度 最高檢出版品國際書展大放異彩

2026年「台北國際書展」於2月3日至8日盛大舉行，最高檢察署首度參與，展現司法文創與法律教育的多元面向。其中推出的出版品及文創商品廣受好評，截至2月5日，現場銷售量已突破400本，不僅吸引國內民眾駐足參觀，連外國友人也對此讚不絕口，認為台灣司法文化宣導方式新穎有趣。

法律專業與柔性出版並重 展現司法深度與溫度

最高檢察署此次參展的出版品涵蓋專業與柔性內容，充分體現「雅俗共賞、剛柔並濟」的特色。在專業領域方面，包括《貪污治罪條例逐條評釋》、《國家安全法 反滲透法 國家機密保護法逐條評釋》、《德國檢察實務》及《最高檢察論壇》等書籍，展現學術研究與法律實務的深厚底蘊；柔性出版品則包括《法律童話物語繪本》及設計精美的《2026 神探Impossible Mission 公益桌曆》，以親民方式將法律知識融入日常生活。

中華郵政前董事長翁文祺、 檢察總長邢泰釗、 國家圖書館前館長王涵青、三民書局董事長劉仲傑(自左至右)。最高檢察署提供

多位專家對最高檢的出版成果表示高度肯定。國家圖書館前館長王涵青教授指出，最高檢的出版品以淺顯易懂的方式，讓讀者理解法律判決背後的複雜考量，同時啟發人生思考。

司法文化結合文創 深獲年輕世代青睞

最高檢察署展位特別設計了多樣互動活動，包括「法袍體驗」及限量文創商品展示，如「神探阿紫公仔」、「法律童話物語小王子公仔」、金屬法瑯徽章等，吸引不同年齡層的參觀者參與。來自德國、加拿大、美國等外國友人也對此讚不絕口，認為台灣司法文化宣導方式新穎有趣。

最高檢察署攤位吸引眾多人潮。最高檢察署提供

此外，檢察官化身說書人，透過微電影、有獎徵答及摸彩活動，帶領民眾深入了解法律知識。例如，《法律童話物語繪本》將經典童話故事融入法律觀念，引發親子共鳴；《貪污治罪條例逐條評釋》則成為公務員、軍人及各界人士的重要法律指引。

限量贈禮活動 提升參觀熱潮

為回饋支持者，最高檢察署於書展期間推出限量滿額贈禮活動。凡於展位購買書籍滿一定金額，即可獲贈精美文創商品，如「神探阿紫公仔」、「小王子公仔」及「台灣之鷹木質紀念牌」，進一步提升民眾參觀熱情。

最高檢察署的文創產品。最高檢察署提供

最高檢察署表示，此次參展旨在以謙卑之心向各界學習，讓司法工作更貼近民眾生活。書展最後兩日（2月7日、8日），誠摯邀請國人親臨A1112展位，感受司法文創與美學的獨特魅力。

最高檢察署的文創產品。最高檢察署提供

最高檢察署的參展，不僅成功拉近司法與民眾的距離，更以創新方式展現法律與正義的溫度與智慧。這場跨界結合文化與法治的嘗試，為台灣司法文化注入了新的能量。

