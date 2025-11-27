展現合併績效 台新新光勇奪「全球」與「台灣」永續雙獎肯定

〔記者王孟倫／台北報導〕由台灣永續能源研究基金會主辦永續盛事－「GCSA全球企業永續獎」暨「TCSA台灣企業永續獎」，昨(26)日於圓山飯店舉辦頒獎典禮，台新新光金控由永續長李鎮宇代表出席受獎。台新新光金控總經理林維俊表示，台新新光金控甫於MSCI ESG 評級，獲得最高評級AAA佳績，今日更在國內永續評比獲得佳績，展現合併永續績效。

本次台新新光金控在「綜合績效獎」獲「百大永續典範企業」，子公司新光人壽獲「台灣永續績優企業」；在報告書獎項類別，金控及子公司新光人壽、新光銀行及台新證券分別在全球企業永續報告及中文永續報告書類別中，分別獲白金、銀與金級等7項大獎；單項績效則由台新銀行獲資訊安全領袖獎及創新成長獎，總計嶄獲11項大獎。

廣告 廣告

台新新光在合併後服務客戶超過千萬、股東逾百萬名，持續擴大永續金融服務範疇，透過整合虛實通路全力支持企業客戶低碳淨零轉型。同時，台新新光金控長期關注全球永續發展趨勢並響應政府政策，以穩健腳步整合金融資源，不僅達成自身永續經營，更引領產業永續發展。例如今年舉辦的第四屆「台新新光淨零高峰論壇」，以IFRS永續揭露準則導入實戰經驗為題，齊聚產官學界專家及國內領航企業分享永續治理及揭露實務，吸引線上及實體合計超過4500位企業董監事及中高階主管踴躍參與，展現台新新光要讓全世界看見臺灣卓越永續價值的決心與行動力。

近年來，台新新光金控已連續七年入選道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)「世界」(DJSI World)及「新興市場」(DJSI-Emerging Markets)指數成分股雙榜。同時在S&P Global永續年鑑的銀行產業及壽險產業別中獲得全球Top 1％的殊榮；此外，台新新光金控更連續兩年(2024, 2025)被時代雜誌評為「全球500大最佳永續企業」，永續發展成果非凡。

台新新光金控強調，相信面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，每一個人都可以｢From Zero to Hero｣成為化解氣候危機的英雄。

放眼未來，台新新光將持續朝向氣候行動、金融共榮、永續賦能三大面向推動永續，並從緩解碳焦慮的立場出發，引領企業驅動淨零轉型提升競爭力，致力成為永續發展的智慧好夥伴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台積電為何拖快一個月才告洩密羅唯仁？ 財經網紅解析原因

世界第一大城市是它 東京跌至第3 亞軍從第9名竄升

物超所值！外媒點名Uniqlo冬季前 5件值得入手必備品

栽進中國榴槤養套殺市場「是福還是禍」又有1國想試一試

