展現善意 泰國在年終釋放18名被俘柬埔寨士兵

泰國今天(31日)釋放了在7月俘虜的18名柬埔寨士兵。這兩國在數週的致命邊境衝突後達成的新停火協議，至今已經撑過了3天。

當法新社詢問這些士兵是否已經獲釋、並返回柬埔寨領土時，柬埔寨新聞部長涅帕達(Neth Pheaktra)表示，「我可以確認」。

泰國外交部也發表聲明，證實這18名士兵已被遣返柬埔寨，表示此舉旨在「展現善意並建立信任」。

泰柬衝突源自雙方對長達800公里的殖民時期邊界劃分、以及分布在邊界上的多處古寺遺址所產生的領土爭議。這次兩國在爆發了持續3週、造成至少47人死亡、超過100萬人流離失所的衝突後，在27日達成停火協議。

廣告 廣告

不過，這兩個鄰國7月就曾爆發過邊境衝突，當時持續5天的戰鬥奪走數十人性命，雙方後來雖然達成停火協議，但未能帶來持久和平。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

泰國柬埔寨停火 川普祝賀迅速達成公正結果

洪浦釗專欄》當調停成為競逐：從泰柬衝突看美中在中南半島的角力

解碼國際 / 泰柬邊境衝突衝擊觀光 吳哥遺址頓失觀光客