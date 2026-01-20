即時中心／張英傑報導

2026年九合一選舉倒數剩312天，民進黨「湧言會」今（20）日召開記者會，讓11位市議員參選人，陳述政治抱負，最後由召集人王定宇親自為每位參選人披上競選彩帶，並高喊「凍蒜」等口號，展現團結氣勢！





湧言會今天上午10時30分在台大校友會館舉辦「十一登場，勢不可擋，2026湧言全國議員參選新人」記者會，屬於湧言會成員的王定宇、林楚茵以及黃捷3人出席與會；在記者會上，逐一讓在台北、新北、台南、高雄及平地原住民5選區，總共11位市議員參選人，表述自己的參選理念跟專業背景。

快新聞／展現團結氣勢！民進黨「湧言會」推11市議員參選新秀

民進黨黨內派系湧言會推出11位市議員參選新秀。（圖／民視新聞）

這11位由湧言會推薦的市議員參選人，包括台北市市議員參選人松山信義區郭凡、中正萬華的康家瑋、大安文山的劉品妡；新北市市議員參選人張志豪；台南市市議員參選人東區卓佩于、中西區北區林建南；高雄市市議員參選人左營楠梓張以理、鳳山鄧巧佩、前鎮小港黃雍琇、大寮林園蔡昌達、平地原住民巫振興。

最後，由王定宇親自為11位參選新秀披上競選綵帶，所有湧言會成員一起手牽手，齊聲高喊「好人才，顧台灣」、「湧言會，當選」等口號，展現團結氣勢。

原文出處：快新聞／展現團結氣勢！民進黨「湧言會」推11名新秀參選各地議員

