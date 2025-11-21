展現在地探究實力 花蓮秀林國中小論文獲獎

師生團隊合影

花蓮縣立秀林國中鼓勵學生在地探究、撰寫小論文，4組學生團隊參加「太平洋盃第十一屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽」，一舉抱回1 金、2 銀、1 銅，其中，以「落石避難」為主題的「突發型落石閃躲策略之研究」，獲得國中 B 組自然科技類金獎。

張小慈、吳雨芃、葉名倫等三位同學，以 1：40 地形模型模擬落石軌跡，分析坡度、坡長與掩體高度對求生空隙的影響，提出落石現場距離坡面「三公尺內靠山壁、三公尺外快逃離」的避難原則，獲得評審高度肯定。金獎隊員吳雨芃分享，研究過程中遇到許多困難，又因時間緊迫一度以為無法晉級，沒想到最後能拿到金牌，希望學弟妹知道，只要堅持到底，就一定有得牌的機會。



秀林國中校長施淑娟肯定學生的表現，並指出，這四組學生團隊皆來自「太魯閣 SDGs 探究社」，學生以生活情境為題，從防災、教育發展、數位學習到社區安全等面向著手，透過系統性的資料蒐集與科學方法進行研究，體現「關懷在地、放眼世界」的精神。