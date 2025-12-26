展現地方特色 竹縣連續二年獲NCC考核優等肯定

新竹縣政府為推廣地方特色，持續製播題材多元、新穎節目行銷竹縣，繼一一二年度獲國家通訊傳播委員會評優等後，今年度考核「一一三年度有線廣播電視事業發展基金運用執行情形」中，新竹縣再次獲評「優等」佳績肯定，近日在主管會報，由新聞處長蔡宜綾代表獻獎，將這份光彩獻給縣長楊文科及全體縣民。

新竹縣長楊文科二十六日，再次感謝中央給予肯定，縣府會持續行銷新竹縣，讓全國民眾知道，新竹縣不只以「科技首都」聞名，還有多樣的地方自然與人文景觀，等著大家來發掘。

廣告 廣告

新聞處長蔡宜綾表示，一一三年有線電視基金，縣府主要用於記錄新竹縣十三鄉鎮市的自然與人文風景。透過有線電視基金經費，製播《竹縣。來?》系列觀光宣傳電視節目，節目採國語及客語雙語播出，並於北視有線電視第七頻道「新竹生活台」及新竹縣政府官方YouTube頻道播出（https://reurl.cc/vv299L）。

此外，節目特別邀請新竹御嵿攻城獅籃球隊啦啦隊Muse Girls慕獅女孩「詩雅」，透過主持人詩雅的視角，帶領觀眾來竹縣十三鄉鎮市玩透透，一同飽覽客庄之美、吃美食、拍美照以及體驗新竹縣深厚的文化底蘊。

新竹縣府說明，為推廣地方自然人文特色，運用國家通訊傳播委員會補助縣府「有線廣播電視事業發展基金」經費，製播眾多優質有線電視節目，並於新竹縣有線電視「新竹生活台(CH7)」及「公用頻道(CH3)」播出。

新聞處指出，依相關規定，有線廣播電視事業發展基金係由國家通訊傳播委員會補助各直轄市、縣(市)政府，並用於有線廣播電視有關的地方文化節目製作與播映、與電視相關的地方公共建設及推廣媒體識讀教育等。