展現多元學習成果 台南青少年探索班成果發表登場

〔記者王姝琇／台南報導〕114年青少年生涯探索班暨社區師傅成果發表會今日熱鬧展開，市府副秘書長徐健麟出席，勉勵青少年朋友們，並致贈感謝狀予長期投入青少年輔導、關懷與培力工作的民間單位，為城市青少年發展注入溫暖與能量。

發表會由動感十足的體適能教練帶領學員進行開場表演，展現青少年活力與熱情。現場設有13個攤位展示青少年多元課程探索的成果，包含手沖咖啡、烘焙、餐飲、粉彩畫、手作鹽浴等，也邀教育部台南市聯絡處展示防制學生藥物濫用成果。

市長黃偉哲表示，市府重視青少年輔導工作，並致力打造多元學習與實踐的舞台，透過教育局規劃「青少年探索班計畫」及「社區師傅計畫」，協助15至18歲未升學、未就業青少年及高關懷學子探索興趣與生涯方向，並順利銜接就學或就業。

教育部青發署組長張靜瑩表示，青少年生涯探索號為青發署的重要推動項目之一，內容涵蓋輔導會談、生涯探索課程與工作體驗等，透過與地方政府合作，協助青少年找到適性發展方向。南市對青少年輔導的創新實踐，值得各地借鏡與學習。

教育局長鄭新輝指出，台南市自行開發的社區師傅計畫已執行多年，招募超過100家以上的社區友善店家擔任學生職涯導師，經由陪伴與實作，讓學生學習一技之長，在過程中獲得成就感與心理支持，找到自我價值，同時也提升就學穩定性。

青少年探索班自2017年起與兒少協會合作辦理，協會理事長施斌惠表示，今年度探索班課程除延續專業職涯探索外，也融入在地文化與多元族群特色。與在地社區合作，邀東南亞新住民講師帶領異國香草料理課程，讓青少年從烹飪中認識多元文化與族群故事。更走入社區與長輩共學，共享跨世代交流的溫馨時光，獲得社區長輩高度肯定與回饋。

