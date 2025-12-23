展現大愛！兒因擋刀喪命 余家昶母親「不怨張文」：跟他父母沒有關係

民眾低頭悼念英雄余家昶。

27歲凶嫌張文19日在捷運台北車站隨機攻擊，該起事件也釀多人傷亡。設籍桃園市龍潭區的余家昶，在第一時間勇敢阻攔，雖阻止傷害擃大，但也因此離世。余母今（23）日受訪說，「我們都沒有怨他，他人也往生了，我但願我們全國世界，給他爸爸、媽媽一個安慰」。

余家昶捨命阻止張文隨機殺人，台北市長蔣萬安日前提出向中央申請褒揚令，讓余入祀忠烈祠，昨（22）日立法院內政委員會通過臨時提案，內政部長劉世芳回應，會在尊重家屬意願下予以協助，並依程序由原籍地方政府提報辦理。

余母今天受訪時說，自己跟張文無冤無節的，兒子也不認識他，大家都不認識他，「可是我們都沒有怨他，他人也往生了，我但願我們全國世界，給他爸爸、媽媽一個安慰，事情是他們兒子做的，跟他爸爸、媽媽沒有關係，我也祝福他爸爸、媽媽身體健康、萬事如意，大家全國平安」。

余母也希望大家提高警覺，不要去怨張文，可能他心裡有什麼不舒服才發生這樣的事。余母也嘆，以前鄭捷沒這麼恐怖，但她也祈願大家多點寬容，國家、社會要平安。

