展現學生獨特思辨力 南市國中小獨立研究競賽頒獎

獨立研究競賽頒獎

臺南市頒獎表揚獨立研究競賽獲獎師生，今年獲獎作品有綠經濟、變魔術及情緒探究，每件作品都充滿了學生滿滿的獨特想像力。

臺南市國中小學生獨立研究競賽邁入第 13 屆，今年頒典禮由教育局主任秘書陳宗暘代表教育局頒獎，他肯定師生的投入、堅持與努力，也勉勵學生保持好奇與探索精神，將研究成果持續深化與應用，在未來的學習旅程中持續發光。

其中復興國中龔唯善、陳悦禎及吳昕書同學以「知『竹』知已—國中生看竹的在地『綠經濟』」為題，榮獲國中組人文社會科學類第一名。指導教師劉嘉怡表示，學生結合科技應用，運用 AI 技術將綠竹筍依品質分四級，並設計APP介面，提升消費者「帶著走的食力」，讓在地農產品更易被理解與選用。

今年77 件參賽作品中，共 29 件脫穎而出，來自 16 所學校、149位學生及指導教師獲獎。國中組人文社會科學類有 8 件、數學自然科學類 7 件；國小組人文社會科學類 6 件、數學自然科學類 8 件。參賽作品從復興國中的製香文化桌遊、學甲國中的「韓信變魔術」數學遊戲，到麻豆國小探究情緒密碼、永福國小紙鈔創意研究，處處展現臺南學子的創意與思辨。