展現學生研究能量 花蓮小論文頒獎並發表

小論文頒獎典禮

花蓮縣「114學年度太平洋盃第12屆全國網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽」，今（17）日舉行頒獎暨發表會，超過5百名獲獎師生接受表揚，並由4組獲得金獎隊伍上臺發表研究成果，展現學生研究能量。



全校學生不到50人的花蓮縣立大禹國小許矓騰、黃寓杰、金冠昇、陳彥龍，以「零食」為主題，探究如何尋找更健康的校園零食，獲得「健康環保」類國小E組金獎。寓杰說，他們還特別設計了「零食公投」。



而同樣全校學生不到50人，花蓮縣立富源國中更是一舉抱回2金1銀，並且登臺發表、分享研究成果。校長陳渙鏘說，這樣的表現，在以前，是「想都不敢想」。他指出，學校地處偏遠、人數又少，師生再怎麼努力，都比不過市區大校，自從小論文比賽分組並分類之後，學生的能力，也能被公平的看見了。



花蓮縣政府教育處表示，小論文不僅是學術研究，更是觀察、探究能力的培養，透過依學校人數分組與主題分類，讓每一個地方的孩子，都有被看見的機會，也能增加自信，獲得成就感。