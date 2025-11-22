展現宗教與藝文相融，慈護宮酬恩五朝圓醮慶典圓滿完成。(慈護宮提供）

記者陳華興／桃園報導

沙琪瑪、白大米組成唯妙唯肖大神豬，桃園慈護宮酬恩五朝圓醮慶典，二十二日在歡愉氣氛中圓滿結束，這是一場延續傳統科儀、融入現代創作藝術，展現宗教與藝文相融的珍貴活動。

秉持媽祖娘娘慈愛眾生之精神，圓醮慶典祭品，不再是傳統的宰豬殺羊，昨(二十一)日在慈護宮圓醮普渡祭典中，無論沙琪瑪或白大米創作組成的大神豬，唯妙唯肖特別吸引人。

主委簡征潭說：「沙琪瑪是滿族代表性的食物，具有獨特風味，深受喜愛，基於秉持媽祖慈愛眾生，特向食安優良廠商義美公司採購一萬六千二百個沙琪瑪，組成重二百七十公斤大神豬，拜拜後分食，讓大家能吃得安心。

圓醮主委林建龍提供的大神豬，則是由高級壽司米組裝而成，重達六百斤。林建龍說：「慈護宮酬恩五朝圓醮慶典，除祈求合境平安外，更象徵對天地祖先與眾神明的感恩與敬意，也展現宮廟凝聚地方信仰、促進民眾團結的精神。」

香火鼎盛的桃園慈護宮，今年酬恩五朝圓醮慶典系列活動中，除延續傳統宗教信仰科儀外，更舉辦書法、寫生比賽等公益藝文活動，展現宗教創新與在地文化相結合。

系列活動於國曆七月二十一日預告上蒼後正式展開，先後有天公壇及外壇動工、豎立燈篙、恭請內外諸神佛、斗燈入壇，重頭戲是十一月十八日至十一月二十二日的圓醮起功、燃放水燈、發豬獻刃、齋天酬神、敬地府及普施、完功謝恩等活動，期間並齋戒茹素五天，無論燃放水燈或各項參拜祈福活動，都吸引有許多熱情信眾參與。