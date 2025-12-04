展現宜蘭味的百年風華 來喲!來喔!踅宜蘭南北館市場新書發表

▲ 來喲!來喔!踅宜蘭南北館市場新書發表會來賓留影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】有百年以上歷史的宜蘭市南北館市場，是宜蘭人的記憶，也是一個充滿情感的市場，在阿公阿嬤時代，南北館市場就像是每一個人的百貨公司，在這裡提供城裡城外或附近鄉鎮，有關婚喪喜慶及日常民生用品都在南北館市場買得到。宜蘭市公所為喚起老一輩兒時回憶，再造南北館昔日風華，特別出版發行「來喲!來喔!踅宜蘭南北館市場」一書，由陳美玲市長寫序言，並於今(4)日上午在宜蘭故事館舉行新書發表會。

宜蘭市公所首度推出以兒童繪本敘說在地文史的「來喲!來喔!踅宜蘭南北館市場」，是委託宜蘭國小附幼老師林秋萍及繪本插畫家周子涵共同創作，由市長陳美玲為發行人，希望小朋友能透過這本繪本，認識自己成長的家鄉。

▲宜蘭市長陳美玲(左2)與新書作者林秋萍(左)及繪者周子寒留影。

這本繪本所描述的宜蘭「南北館市場」，啟用於 1912 年，至今已超過百年，是宜蘭市最大的市場，最早叫做「宜蘭街食料品小賣市場」。當時兩座市場接壤成一片，直到 1939 年，政府為拓寬火車站前的光復路，將市場中央棟拆除，保留南北兩棟建物，分別劃定為第一公有市場（北館市場）及第二公有市場（南館市場）。「南北館市場」不僅是宜蘭舊城，更是全宜蘭縣最大的傳統市場。舉凡五金用品、南北雜貨、雞鴨豬牛羊、蔬果海鮮、宜蘭小吃，各式香草配料應有盡有。百年來，勾勒出精彩豐富的宜蘭生活史，體現濃濃的宜蘭味，亦是屬於宜蘭人產地直送、鮮活體驗的互動博物館。

▲發表會演出南北館親子購物畫面。

南北館市場提供城裡城外、附近鄉鎮，有關婚喪喜慶、生養送死的常民生活用品，即使沒有住在宜蘭市境內的人，也與南北館有著深刻的臍帶連結。每逢歲時祭儀，到北館市場採辦年節用品及南北雜貨；每年莊稼熟了，到南館市場的傳統鐵店磨刀、鍛造農具…。這兩座擁有百年歷史的傳統市場，是宜蘭許多家庭幾代人的重要採買地點，也是宜蘭人的共同記憶。

▲陳美玲市長向在場小朋友及來賓說明南北館的昔日風華。

宜蘭市市長陳美玲表示，認識一個城市，要從菜市場走起，最真實的在地故事，在地人的日常生活都能一覽無遺。所以，要了解一個地方的飲食文化、生活習慣及民俗慶典，最直接的方式就是走入地方傳統市場，相信不少人都覺得傳統市場比起超市，能帶給人們更多人情味的感受。

▲參加新書發表會人員與陳美玲市長(中)大合影。

南北館市場是一個充滿歷史感和時間感的市場，也是一個生活的市場。在阿公阿嬤的時代，南北館就像是每一個宜蘭人的百貨公司。公所希望藉由這本兒童繪本的推出，讓宜蘭市的鄉土文化可以向下紮根，從小小朋友開始都能對自己的家鄉有更多的了解。繪本除了將分送給宜蘭市內公私立幼兒園的小、中、大班的孩童每人一本，作為今年聖誕小禮物，也會寄送到全國各縣市及宜蘭縣各圖書館，讓大家都有機會可以閱讀到這本親子繪本，跟著繪本主角「古錐ㄟ」來踅宜蘭南北館市場。

▲ 來喲!來喔!踅宜蘭南北館市場新書。

市公所表示，「來喲!來喔!踅宜蘭南北館市場」作者為幼教老師林秋萍，是土生土長宜蘭壯圍人，配合插畫繪者周子涵則是宜蘭子婿，是一名玩具設計師，相信新書的發行展現在地生活美學，也展現有「宜蘭味」的南北館百年風華。(照片記者林明益翻攝)