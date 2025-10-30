展現家的生命力與獨特性！70坪六房三廳的複層住宅，演繹純白與生活的詩意交融
展現家的生命力與獨特性！70坪六房三廳的複層住宅，演繹純白與生活的詩意交融
整理｜Eason 圖片來源｜室言所設計
如何有效利用垂直空間是複層住宅在設計上的關鍵，室言所設計團隊透過掌握挑高優勢，不僅使居住環境更寬敞，減少壓迫感之餘，也能利用不同巧思創造視覺層次。他們巧妙運用材質並從家徽汲取設計靈感，藉此展現居住者的個性與獨特品味，為住宅空間擘劃全新迷人的生活光景。
作品「光縵之境」
當家不只是容身的地方，而是承載生活情感與美學品味的空間，《光縵之境》便是一場細膩與大器交織的居家詮釋。此案為25年屋齡的複層住宅，原有格局老舊、水電管線也不堪使用，不同於一般平面空間，著重在空間分割及水平動線的規劃，更需掌握上下空間的動線流暢與機能串聯，而設計的首要挑戰，是如何在保有結構安全的前提下，打造出符合現代生活的機能空間，並傳遞屋主的個性與品味。
設計團隊從屋主家徽延伸出象徵「生命之樹」的概念，透過線條簡潔、層次豐富的語彙，貫穿整體空間，讓家的每個角落都能感受到生命力與情感的流動。在挑高的公共空間中，以圓弧設計收攏視覺張力，讓空間氛圍更柔和溫潤，並藉由開窗引光，營造出寧靜而具品味的現代新古典生活情境。
一樓是家庭活動的核心，透過打造開放式餐廚搭配吧台設計，讓下廚料理與家人對話自然交織；半高電視牆設計，將客廳與餐廳分界，加上旋轉機能的設計巧思，同時滿足雙向觀影需求，兼具實用與美感。二樓則是家人的共享天地，結合親子活動平台與靜謐書房，滿足從互動到靜心創作的多元使用需求。整體空間透過公私分明的動線設計，凝聚一家人的情感，營造舒適的起居環境，更在放大住宅的場域之際，也讓豐富生活表情。
在細節處理上，設計團隊在樓梯主牆與橫樑上採用木板層層堆疊，預留溝縫展現樹木延展的自然語彙，不同角度觀看都有不同的美感呈現。二樓書房則巧妙設置推射窗，根據方位與日照調節空氣流通，讓居家環境更健康、舒適。這間住宅在材質上也極具巧思，屋主親手創作的「藝術磚」被轉化為生命之樹上閃耀的果實，壓克力、乾燥花與LED燈光組合出獨特的自然意象；客廳沙發背牆選用玉石結合燈光，呈現若隱若現的光影層次。全室白色基調中，點綴低飽和灰色噴漆，為空間增添一抹冷靜、低調的輕奢氛圍。
屋主特別滿意的是一樓的公共區域：從半高電視牆的靈活運用，到開放式廚房與吧台的互動性，都讓家庭聚會更有溫度。而二樓的書房與親子平台，則是家中沉澱心靈與共度時光的理想場所。
家的樣貌不僅被重新定義，更成為生活中每個片段的延伸，從光影、材質到動線，每一寸空間都訴說著家的獨特故事。這不只是一次空間設計，更是一場關於人與生活的深刻對話。
更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk
