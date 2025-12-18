展現市長級執行力！林岱樺主持產業園區座談解決四大痛點

林岱樺(前排中)邀集中央部會、市府局處及園區廠協會代表，於經濟部大發產業園區服務中心舉行座談。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 立法委員林岱樺今（18）日上午於經濟部大發產業園區服務中心主持座談，針對傳統產業與中小企業面臨台美關稅、碳成本、勞動制度疑慮、園區治理卡點與交通壅塞等問題，邀集中央部會、市府局處及園區廠協會代表到場對接。出席者包括經濟部長龔明鑫與各級次長、司長等；林岱樺在會中強調「政策不是公告，是工具；協調不是會議，是交辦。」並要求所有回應必須做到「可執行、可追蹤、可驗證」。

林岱樺指出，企業現在最怕的不只是成本上升，而是「不知道怎麼算、不知道找誰、跑了半天仍卡在流程」。因此會議一開始即要求把後續對接機制講清楚，明確由既有窗口整合需求、統一彙整協調，讓問題有人接、有人追、有人收尾，避免業者在制度與機關之間空轉。她表示，今天的目的不是多開一場座談，而是把壓力與卡點拉到同一張桌上，把責任對起來、把時程排出來、把結果追到最後一公里。

針對台美關稅與碳成本衝擊，龔明鑫說明，美國對台「對等關稅」目前由32%暫時降至20%，輸美產品關稅計算方式為「原有關稅再加上對等關稅」，企業成本壓力仍需政策工具協助分散風險。中央並以「韌性特別預算」提出約930億元支援方案，其中包含經濟部約460億元、財政部約140億元、農業部約180億元，並預留200億元依國際情勢滾動調整。林岱樺強調，數字不是結束，資源要「看得到、找得到、用得到」，中央必須把窗口、門檻與流程說清楚，讓企業能預期、能調整。

面對中小企業資金周轉壓力，龔明鑫也說明金融支持措施進度，其中「中小微企業多元發展貸款加碼」截至12/12已受理851件、融資金額約80.5億元；「外銷貸款優惠保證加碼」截至12/12受理34件、核保金額約11億8,462萬元。經濟部並表示，銀行可簡化徵信、放寬審核權限，8成以上案件下放分行經理核決；信保基金線上系統即時回覆，9成以上案件可於1小時內核保。林岱樺表示，她介入協調的重點，就是讓政策從紙上走到櫃台，企業「跑得完流程、拿得到資源」。

在移工轉中階與勞退制度方面，林岱樺要求勞動部制度說明「一次講清楚」，降低企業不安。勞動部代表表示，藍領移工及中階技術人力皆適用勞退舊制；若勞工持續在同一事業單位受僱，工作年資自受僱日起算，雇主應依勞工每月薪資總額，以 2%～15% 範圍按月提撥準備金；按月提撥不涉及年資、沒有追溯計算；而「足額提撥」義務，則在次年度符合退休條件時，才需依年資檢視差額並於次年3月底補足。會中亦納入委員意見，留才方向可認同，但制度調整必須有清楚起算點與銜接配套，不能片段改變既有契約結構，更不能短期內突然讓企業成本暴增。林岱樺強調「留才我支持，但制度要可預期。」

針對園區一般生活廢棄物清運至焚化爐需進廠聯單所造成的作業負擔，林岱樺要求主管機關就「是否可比照居家垃圾清理、不用聯單進廠」提出可行方案，朝減流程、提效率方向處理。林岱樺指出，中長期可朝焚化量能擴充、場址選擇降低衝突，以及事業廢棄物焚化發電與資源利用等方向推進；但短期堆置、無法運出造成民怨，市府必須正面處理、提出能落地的作法，「短期不能拖成常態。」

交通方面，公路局簡報提出台88快速道路改善，包含鳳山西出匝道拓寬後匝道寬可達9公尺，預估尖峰每小時可多紓解200輛車；工程計畫於115年2月28日竣工，目前進度超前並可提前完工。林岱樺委員要求把通勤痛點「追到工程與時程」，並強調面對國道7號匝道銜接可能帶來的大量車潮，不能等塞車才處理，必須在銜接前就把替代動線、瓶頸改善與配套一次規劃到位，「交通不是等塞車才處理。」

龔明鑫表示，感謝林岱樺在國會支持預算，並安排部會聆聽產業心聲。他也向林岱樺保證，經濟部絕對不會雨天收傘，對於近期在大發工業區遭遇火災的廠商，經濟部也會盡全力協助，並安頓80多名員工。

林岱樺(左二)於經濟部大發產業園區服務中心主持座談。 圖：林岱樺辦公室/提供

龔明鑫(左二)針對台美關稅與碳成本衝擊提出說明。 圖：林岱樺辦公室/提供