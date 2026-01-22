展現建設決心 侯友宜前進深坑、汐止傾聽心聲回應需求

【記者葉柏成／新北報導】新北市府行動治理團隊，今〈22〉日前進深坑、汐止區進行座談會，侯友宜表示，市府正全力推動深坑輕軌與基礎建設，並結合已動工的社會住宅積極爭取公益回饋設施，市府將與里長並肩作戰。此外，汐止區有27位里長與他一樣，在新北市服務市民長達4屆，這份長達16年的深厚在地情誼，不僅是他推動各項建設的動力，更是市府推動市政時最強大的後盾。

在深坑有關地方引頸期盼的深坑輕軌，捷運局表示已於114年11月提交修正報告予中央審議。預期完工後將大幅改善聯外交通；此外，市府亦同步規劃於相關建設計畫中納入深坑運動中心，完善在地休閒機能。

另里長提案希文山路農業區可以解編，市府團隊於會中說明，已納入第三次通盤檢討計畫，預計3月份辦理地方說明會。惟深坑輕軌案正積極爭取中央核定，一旦路線定案，後續都市計畫程序將陸續銜接，以帶動地方整體發展。

此外，侯友宜市長展現全方位行動力，針對深坑老街假日停車需求倍增，交通局除優化既有設施，並研議於社宅空地開闢停車位；針對校園停車場則需評估聯外動線並持續跨局處溝通，加強觀光與民生品質。

深坑區污水下水道建設擬爭取納入中央第七期建設計畫，於116年啟動銜接台北市系統，逐步建構健全的水資源環境。

同時，市府也積極規劃新建橋梁串聯景美溪左右岸自行車步道，未來將能讓遊客從河岸廊道直通深坑老街，搭配微笑山線二格山與筆架山步道的指引優化及步道巡查作業，以及市府專案補助的老街建築維護，深坑將成為結合歷史底蘊與綠色低碳的觀光典範。

民政局長林耀長表示，深坑區從108年行動治理以來，里長總計提出66案，已解列62案，執行達成率94%，未來將持續傾聽基層心聲，回應市民朋友的需求。

接著在汐止區座談會時，針對地方最關注的交通與基礎建設，侯友宜強調，汐止交通透過捷運汐東線、基隆捷運的雙軌佈局，尤基隆捷運交由新北市捷運局負責興建與營運，很有信心。

此外，汐止增設匝道在其任內已完成改善工程，有效緩解在地交通壓力。

除了大型工程，侯友宜更關注市民的日常行走空間，他指出，至今已移除全台最多的872個變電箱，對於尚未遷移的部分，他會親自與台電積極溝通、解決困難，這項工作對翻轉市容與保障行人安全至關重要，一定要持續推動。

​侯友宜回憶起新北市第一家公托中心正是從汐止出發，具有指標性意義。隨著今日泰山中山及板橋柏翠第130間公托啟用，新北市的公托總量已遠超其餘五都的總和，這代表新北市對年輕家庭的實質支持，未來會持續擴大服務量能，減輕家長負擔。

​面對近年極端氣候帶來的挑戰，侯友宜特別感謝區長及里長在天災復建工程中的辛勞與擔待，並指出第一線的應變與建設工作最為辛苦。

市府團隊會作為地方最強的後盾，持續投入預算與資源，配合今年預算通過審議，汐止預算增加約1.06億元。市長現場也叮囑各項計畫應盡快發包，落實基礎建設，讓汐止市民擁有更安全、更便利的生活環境。

此外，民政局長林耀長說明，自108年行動治理以來，汐止區提案共計440件，已解列429件，執行率達97.5%。市府團隊將持續針對今日會中里長提出的各項新案，加速研議辦理，共同攜手推動汐止的繁榮。