展現強勢執法決心 烏日警長帶隊取締危險駕車

有關龍井區西濱路發生多部改裝機車未懸掛號牌，噪音擾民等情事，臺中市政府警察局烏日分局為展現對危駕行為「零容忍」的態度，立即規劃於5日夜間到6日凌晨在龍井區重要路段執行「防制危險駕車專案」勤務，由分局長親自主持勤教並帶班執行，針對酒駕、毒駕、改裝車輛、無照駕駛、危險駕駛、未戴安全帽及超速等違規嚴正執法，以維用路人安全。

烏日警分局為維護民眾居住安寧，針對轄內易有改裝噪音車行駛路段啟動「靜城專案」，假日深夜時段規劃「夜間強化防制危險駕車」專案，114年迄今發現疑似噪音改裝車輛並上傳至環境部噪音車檢舉網站通報件數計有10,017件，移送1件危險駕車致公共危險罪，舉發危險駕車37件，改裝車602件，展現防制危險駕車的決心。

烏日分局長劉雲鵬呼籲，民眾行車應確實遵守交通法令規定，切勿無照駕車或在道路上危險駕駛、競速。烏日警分局將持續透過交通稽查、路檢勤務，針對酒駕及危險駕車、超速行駛等違規行為加強稽查取締，並不定時辦理環警監聯合稽查改裝車輛，以維護用路安全，還給市民一個安全寧靜的居家環境。

