展現愛國愛家幸福宜市 宜蘭市元旦升旗登場

▲宜蘭市長陳美玲帶領地方各界向國旗致敬。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭市公所於今（1）日上午在市民之森廣場盛大舉辦「元旦升旗 幸福宜市」活動，一早便吸引大批市民攜家帶眷前來參與，在莊嚴又溫馨的氛圍中，為新的一年揭開序幕。現場不僅人潮絡繹不絕，歡笑聲與掌聲此起彼落，讓寒意瞬間被熱情取代，展現宜蘭迎接新年的活力與凝聚力。

▲宜蘭市長陳美玲帶領地方各界向國旗致敬。

活動於上午 7 時 50 分展開，由在地團隊以氣勢磅礡的「旗陣鼓舞」揭開序幕，旗陣與鼓聲交織出新年能量；升旗典禮中，南澳碧候國小合唱團領唱國歌，純淨歌聲在清晨迴盪，傳遞文化溫度與希望。隨後舞台表演接力登場，包含樂齡鼓舞、動感啦啦隊、雨傘轉球特技、在地電子提琴演出及鐵扇中國舞，多元節目輪番上陣，壓軸特技表演結合變臉、缸壇、鐵環與椅子頂技，驚豔全場，為元旦活動畫下熱鬧而難忘的句點。

廣告 廣告

▲南澳碧候國小原民小朋友帶領高唱國歌。

為與市民共享新年喜悅，市公所也限量發放市集兌換券與宣導品兌換券，市集兌換券可於指定攤位使用，而升旗後兌領的紀念傘，象徵「一把傘，一份祝福」，陪伴市民在新的一年守護幸福與平安，深受現場民眾喜愛。

▲陳美玲市長(中)與地方民代台上祝大家新年快樂。

宜蘭市長陳美玲也親臨現場，與市民一同迎接 2026 年的到來。她表示，元旦升旗不只是儀式，更是凝聚城市情感的重要時刻，「看到這麼多市民一早齊聚市民之森，用笑容與掌聲迎接新年，就是宜蘭最動人的風景。希望大家在新的一年，都能感受到宜蘭的溫度，攜手邁向更幸福的未來。」

▲元旦升旗現場旗海飛揚。

在國旗冉冉升起、祝福聲此起彼落中，「元旦升旗 幸福宜市」活動畫下溫馨而充滿希望的句點，也為幸福宜市揭開嶄新一年的序章。(照片記者林明益翻攝)

（宜蘭市公所 廣告）