展現手作能力 慈大瑞智憶長輩自製聖誕花圈

長輩裁剪牛仔褲

讓失智長輩們感受聖誕節的氛圍，慈濟大學失智社區服務據點「瑞智憶學苑」今（2）日安排「農村懷舊手縫課程」，運用廢棄牛仔衣、褲，製作成花器、玫瑰花及聖誕花圈，讓長輩強化精細動作之餘，也喚起他們曾經有的「手縫」時光。



結合「環保」理念，瑞智憶學苑邀請講師帶領長輩們，為廢棄牛仔衣褲找出「新生命」。李美玲老師說，牛仔褲的褲管，可以做成種花的花器，牛仔布可以剪出圓圈，做成玫瑰花，剩下的碎布，還能纏繞出聖誕花圈。

李美玲老師說，不要小看長輩們，他們生活在「凡事動手作」的年代，裁剪布料、縫紉，對他們來說，反而是熟悉的事情，會讓他們有安全感，也會促進「分享欲」。信容阿公就彷彿回到「在軍中自己縫補衣服」的時光。



瑞智憶學苑專案助理吳政樺表示，營造聖誕節的氛圍，除了製作聖誕花圈，接下來還會帶長輩們做薑餅人、以環保素材佈置教室，12月24日更有一場聖誕節慶祝活動，讓長輩們也能感受節慶的熱鬧。