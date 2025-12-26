展現接軌國際永續淨零 台中市自願檢視報告3.0 展現永續施政成果
響應聯合國永續發展目標（SDGs），台中市政府26日發表「2025 台中市自願檢視報告 3.0」，這份報告不僅揭露自 2023 年以來永續施政的豐碩成果，更展現接軌國際永續淨零趨勢的決心與執行力。
台中市政府秘書長黃崇典表示，VLR 3.0 紀錄著台中實踐 17 項 SDGs 的階段性成果，將永續指標由 148 項增至 170 項，永續計畫由 145 項增至 162 項，並提高多項永續指標的目標值，設定合理具挑戰性的目標，報告內容更符合聯合國高階政治論壇及全球環境戰略研究所（IGES）永續報告書撰寫原則，從報告內容的精進到永續指標質與量的提升，皆展現市府追求卓越永續治理的承諾。
面對國際永續淨零趨勢及落實國家永續政策，VLR 3.0 設置「台中淨零氣候行動」專章，透過利害關係人議合的過程，公私協力響應「COP29 氣候倡議」，並具體落實永續長聯盟核心工作，設定台中市推動目標及減碳效益評估，揭露「2050 台中市淨零碳排路徑」執行成果，透過接軌國際趨勢與深化在地氣候行動，展現市府推動城市永續淨零轉型的決心。
黃秘書長表示，在環境永續面向，發表「永續淨零三部曲」，制定「台中市永續淨零自治條例」，將淨零排放路徑法制化，首創「引風、增綠、留藍」策略，減緩都市熱島效應，持續推動「藍天白雲行動計畫」，113 年 PM2.5 平均濃度為 13.9 微克，優於全國平均，成為中南部空品最佳的城市，這些努力使台中在 2024、25 年「國際碳揭露專案」評比中，榮獲最高級 A 級佳績，躍升為全球前 15% 的氣候治理頂尖城市。
社會永續面向，推動「公托公幼倍倍增政策」，公托大幅成長達 9 倍，全國首創市府托嬰中心，「幸福台中凍卵 凍精補助計畫」補助金額全國最多，打造願生樂養的友善環境；興建「台中好宅」實現居住正義，目前完工及開工戶數已達 10,23 1戶，提前兩年達標，提供全國最優惠的「567777」社宅租金折數方案，青壯年承租比例達7成，為全國最高。
經濟永續面向，以「前店、後廠、自由港」及「節慶經濟三部曲」策略，營造良好的經濟發展環境，此外，全國首創「台中購物節」，113 年帶動全國 700 億經濟產值，消費登錄金額353億，連續5年蟬聯全國第一，引領地方與國家經濟共同成長。
2022 年至 2025 年連續 3 年獲得「亞太暨台灣永續行動獎——宜居永續城市獎」Outstanding 的國際肯定，更在 2025 年「台灣傑出永續治理首長獎」獲得最高等級「典範」殊榮，讓台中成為永續典範之都；至今本市已發表兩版的自願檢視報告，皆獲得「台灣企業永續獎」政府機關報告評比白金級第一名的殊榮。
黃崇典表示，VLR 3.0 是凝聚市府團隊與各界永續夥伴共同努力的成果，未來將會以永續的思維解決城市的問題，並邀請民眾攜手合作，將永續理念轉化為日常的行動，持續邁向「幸福永續 富市台中」願景。
