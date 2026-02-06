展現支持力道 加拿大、法國在格陵蘭開設領事館

反對美國總統川普(Donald Trump)接管格陵蘭的加拿大與法國今天(6日)在這處丹麥自治領地的首府努克(Nuuk)設立領事館，以強力展現對當地政府的支持。

川普自去年重返白宮以來一再主張，出於安全考量，華府需要掌控這座具戰略意義、富有礦產資源的北極島嶼。

川普上個月表示，針對格陵蘭問題，已與北大西洋公約組織(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)達成一項「協議架構」、以確保美國更大的影響力，隨後川普收回了以武力奪取格陵蘭的威脅。

美國、丹麥與格陵蘭已成立一個工作小組，討論華府在北極地區的安全關切，但相關細節未對外公開。

丹麥與格陵蘭雖表示理解川普的安全顧慮，但也堅稱，主權與領土完整是談判中的「紅線」。

格陵蘭大學政治學者史川茲比耶格(Jeppe Strandsbjerg)說：「某種程度上，看到2個盟友在努克設立外交代表機構，對格陵蘭人而言是一場勝利。」他說：「針對川普的言論，外界的支持受到高度感激。」

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)去年6月訪問努克時宣布設立領事館的計畫，當時他表達歐洲對格陵蘭的「團結」，並批評川普的企圖。

加拿大則是在去年底宣布，將在格陵蘭設立領事館，以強化合作。

丹麥國際研究院(Danish Institute of International Studies)北極專家加德(Ulrik Pram Gad)表示，設立領事館「是在向川普傳達一個訊息：他對格陵蘭與丹麥的強硬作為，不只是格陵蘭與丹麥的問題，也是歐洲盟友、以及作為盟友與朋友的加拿大所共同面對的問題」。

丹麥智庫「歐羅巴」(Europa)的安全與防務分析師尼森(Christine Nissen)說：「這是一小步，是把這項問題歐洲化的策略之一。」她說：「其影響顯然不僅止於丹麥，而是攸關歐洲，甚至全球。」

尼森表示，設立外交機構的決定，也象徵對格陵蘭自治權持續擴大的承認。她說：「在追求自身主權的過程中，格陵蘭人民會認為，可以與其他歐洲國家建立更直接的聯繫。」

格陵蘭自1992年起與歐洲聯盟(EU)建立起特殊外交關係。冰島於2013年在努克設立領事館；美國則曾於1940年至1953年在當地開設使館，並於2020年重新開設駐格陵蘭首府努克的領事館。

歐洲聯盟執行委員會(European Commission)則於2024年在格陵蘭設立有辦公室。