展現政策牛肉 江啟臣談AI產業、楊瓊瓔主打食安與農民

楊瓊瓔要求農業部強化農藥源頭檢驗、延長農民紓困貸款，展現深耕基層與食安守護立場。（楊瓊瓔服務處提供／李京昇台中傳真）

江啟臣與台灣智慧自動化與機器人協會座談。（江啟臣服務處提供／李京昇台中傳真）

國民黨中央預計本月16日協調下屆台中市長參選人選，有意爭取參選的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔，近日展現各自政策與關注的議題。江啟臣聚焦AI與智慧製造，主張結合台中精密機械優勢，打造AI機器人智慧園區；楊瓊瓔則緊扣民生議題，要求農業部強化農藥源頭檢驗、延長農民紓困貸款，展現深耕基層與食安守護立場。

江啟臣說，他昨天與「台灣智慧自動化與機器人協會」舉行座談，針對台灣AI產業發展與機器人智慧園區構想深入交換意見。他指出，台中是台灣機械、精密機械、鏡頭、工具機及關鍵零組件產業的重要聚落，具備完整且具韌性的製造體系，是發展「物理AI（Physical AI）」與智慧製造的最佳場域。

廣告 廣告

江啟臣表示，面對全球競爭加劇、關稅壓力與地緣政治風險升高，產業轉型已 非選擇題，而是迫切課題。他強調，台灣不應僅仰賴半導體單一產業，而應結合中部既有的精密製造硬體優勢與AI軟體應用，推動「台中AI機器人智慧園區」，擴大產業縱深，從「護國神山」進一步成為「護國群山」，在全球供應鏈中扮演更關鍵的支撐角色。

另一邊，楊瓊瓔則在立法院針對農業與民生議題，強力要求農業部落實三大重點政策。她指出，民眾最關心的就是食安問題，尤其擔心買到殘留農藥的蔬菜，要求農業部將快速農藥檢驗車派駐各縣市，朝「一縣市一車」目標前進，直接在產地進行檢驗，合格後才能上市，從源頭把關，讓台中的餐桌更安全。

楊瓊瓔也提到，年關將近，農民「看天吃飯」風險高，她成功爭取將農民紓困貸款還款期限，從原本1年延長為2年，並獲得農業部長陳駿季同意，每年滾動檢討相關措施，持續作為農漁民的後盾。

【看原文連結】