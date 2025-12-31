展現教學創新實力 2025年教育大數據微學程六校聯合成果展亮點登場

逢甲大學於共善樓大講堂主辦「2025年教育大數據微學程六校聯合成果展」。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】臺中逢甲大學30日於共善樓舉行「2025年教育大數據微學程六校聯合成果展」，在教育部支持下登場，集結逢甲大學、國立臺中教育大學、國立中興大學、東海大學、亞洲大學及國立彰化師範大學六校，共56組學生團隊、逾200位師生參與。研究主題涵蓋學習成效分析、教育資料探勘、AI輔助教學與智慧學習系統等領域，學生透過資料分析、AI技術與教育專業整合，將教學現場的真實問題轉化為可量化、可驗證的解決方案。

計畫主持人逢甲大學校長王葳歡迎致詞歡迎教育部代表、各縣市教育局夥伴及六校師生，一同參與「2025年教育大數據微學程六校聯合成果展」。（圖/記者廖妙茜拍攝）

教育部資訊及科技教育司鄭凱仁專門委員表示，大數據是所有科技應用的基石。過去教育預算的爭取與政策推動常面臨「成效難以量化」的挑戰，但透過教育大數據的導入，行政首長能清晰看見資源投入後學生的具體成長指標。鄭專員透露，該計畫早期在收集民間平台數據時困難重重，如今已累積豐富資料庫，成為支持各縣市發展特色教育的科學後盾。

56組學生團隊、逾200位師生參與，共善樓大講堂中看到中台灣大專院校跨校人才的實作量能齊發。（圖/記者廖妙茜拍攝）

計畫主持人逢甲大學校長王葳指出，「教育大數據微學程」的核心在於整合教育、數據分析與人工智慧三大能力，培養具備跨域整合與實務應用競爭力的人才。透過六校聯合成果展，不僅讓學生實際發表研究成果，也促進校際間的學術交流與資源共享，形塑跨校協作的人才培育模式。

成果展中，參賽團隊歷經發表與評選，在激烈競逐中展現多元且深入的研究視角，最終共有四組團隊榮獲一等獎。其中，國立臺中教育大學「Big Six 數據鷹眼」團隊，分析705名學生、近8萬筆生成式AI對話紀錄，結合自主學習理論並經AI協助行為標記，並透過分群分析，比較高、低自主學習學生在學習行為路徑上的差異。發現高自主學習能力學生在AI使用歷程上呈現更具連貫性的學習軌跡，為未來AI學習平台的鷹架差異化設計與教學應用提供關鍵實證，深獲評審肯定。

2025教育大數據微學程六校聯合成果展獲獎名單。（圖/記者廖妙茜拍攝）

同樣獲得一等獎的逢甲大學「芭比公組」，則聚焦區域差異，運用臺南市教育局「因雄崛起」數位學習平台資料，結合各行政區登入數據與區域學習資源（如補習班分布），建構出「臺南市學生數位學習地圖」，以熱力圖方式呈現不同區域學生對數位學習平台的依賴程度，為教育決策與數位學習推動提供更具體且具參考價值的分析方向。

逢甲大學芭比公組團隊，以「臺南市國⼩⾼年級學⽣的數位學習地圖：線上教育平台使⽤頻率、學科成績與區域教育資源之關聯性分析」榮獲一等獎。（圖/記者廖妙茜拍攝）

值得一提的是，本計畫已與多個縣市政府教育局及數位學習推動單位建立合作關係，實際導入真實教育數據與教學議題，並邀請教育局代表參與成果交流，引導學生以實際情境進行資料分析與問題解決，使研究成果更貼近教育現場需求，提升政策與實務參考價值。

此次六校聯展，也展現中臺灣大專校院在教育科技與資料分析領域的高度凝聚力。從逢甲大學16組團隊入圍、亞洲大學13組，到中興大學11組的亮眼表現，各校透過競爭與交流，逐步深化校際合作，建構共同培育教育科技人才的發展模式。

國立臺中教育大學Big Six 數據鷹眼團隊，以「生成式AI輔助的學習對話分析：自主學習歷程與鷹架支持之探究」榮獲一等獎。（圖/記者廖妙茜拍攝）

當學生運用所學投入實際操作，協助縣市政府分析教育數據、找出具體可行的切入方向，不僅促進學生在實作中深化學習，也讓地方政府能運用分析成果精進決策，讓教育未來朝向更穩健、更具韌性的方向持續前行。