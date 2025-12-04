展現教學創新能量 嶺東科大幼保系引領幼兒探索新視界

《圖說》幼保系學生以戲劇、故事、音樂律動與創意教具，讓幼兒體驗多元文化。

【民眾網諸葛志一臺中報導】嶺東科技大學幼兒保育系以行動展現教學創新能量，3日由系主任林曉芳帶領「幼兒多元文化教育」課程學生，前往台中市豐樂非營利幼兒園進行服務學習。學生以戲劇、故事、音樂律動與創意教具，陪伴幼兒在遊戲中理解性別平等，並體驗原住民族文化之美，讓課堂知識在真實互動中被看見與深化。

這次活動展現嶺東幼保系特色課程的整合成果，由學生自主規劃兩大主題。「性別平等」組設計生動的互動戲劇，從「顏色」與「職業」切入，引導幼兒思考常見的性別刻板印象，從「女生也能當工程師」到「男生也可以喜歡粉紅色」，帶領孩子打破框架，學會尊重差異。而「原住民族群文化」組學生則化身部落哥哥、姊姊，結合繪本故事、創意頭飾與傳統歌謠，帶領幼兒在熱情的音樂律動中，親身體驗台灣原住民文化的活力與美麗。

豐樂非營利幼兒園園長包靖敏對此活動給予高度評價，她感謝嶺東幼保系學生透過戲劇與故事，引導幼兒勇於探索、欣賞差異 ，讓孩子們學會「用笑容和尊重交朋友」，使幼兒的世界變得更寬廣美好。

林曉芳主任表示，透過這次走出教室的服務學習，學生將所學轉化為具體的適齡教學活動，讓大學生在畢業前就累積寶貴的實務經驗，提升未來的職場競爭力，為幼兒教育注入更多元的新力量。