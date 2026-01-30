展現數位教學實力！臺南市7師榮獲全國「績優因材網A2講師」殊榮

▲崇學國小教師張琬翔示範因材網「e度」運用實例。

【記者 劉秋菊／台南 報導】教育部委託國立臺中教育大學辦理「114年度績優因材網A2講師甄選」結果日前揭曉，臺南市教師團隊憑藉卓越的推廣成效與教學影響力，在全國激烈的競爭中脫穎而出，一舉囊括典範獎、傑出獎及優秀獎等多項殊榮。此次獲獎不僅肯定南市教師深耕數位教學的成果，更具體展現南市長期推動適性教學的卓越成效。

▲永康國中教師林柏寬於工作坊講解「因雄崛起」。

市長黃偉哲表示，「因材網」是落實因材施教的核心利器，透過其知識結構診斷功能，老師能精準掌握每位學生的學習瓶頸。此次獲獎教師展現數位工具在教學現場的無限可能，引導學生從被動接受轉為主動探究，市府未來將持續挹注資源，支持績優講師發揮領頭羊作用，共同打造智慧學習城市。

廣告 廣告

教育局長鄭新輝則指出，臺南市推動數位學習的腳步領先全國，關鍵在於教師能熟練將數位學習平台應用於課堂，此次獲獎教師成功展現了A2講師的專業素養，不僅精通平台操作，更能靈活運用多元教學模式，帶動全市落實減負增效的教學目標。

榮獲最高榮譽「典範獎」的土城高中教師戴嘉靚，擔任因材網高中生物教材研發計畫負責人，積極規劃全國推廣研習。她針對多元選修與學習扶助等情境，運用因材網任務指派與組卷功能設計適性教案，並製作教學短影片分享實務效益。此外，她更主辦學生講座引導運用平台資源規劃自主學習計畫，展現數位工具在高中學段的深度應用。

▲土城高中教師戴嘉靚推廣數位學習平台。

獲「傑出獎」的兩位教師將平台功能轉化為精準教學的利器。永康國中教師林柏寬秉持「精準診斷，溫暖導學」理念，善用知識結構星空圖鎖定學習斷點，透過生動影片與互動試題，賦予科技教育溫度。崇學國小教師張琬翔則整合遊戲化學習與 AI 夥伴，運用「因雄崛起」與「e度」AI 提問機制，輔導學生寫作與深化思考，並透過入班示範與陪伴共備，展現領航教師的專業影響力。

榮獲「優秀獎」的四位教師亦各具亮點，展現數位教學的多元面貌。和順國中教師林信廷結合生成式AI與因材網資源，開發理化探究課程並引導學生練習與AI合作共創，讓自然科教學與前瞻科技接軌；仙草實小教師馬毓君以學生為中心，透過教學實證研究強化因材網在支持自主學習上的專業基礎，將學習歷程由教師主導逐步轉為學生自我管理；長興國小教師陳文凱推動「自學、共學、互學、導學」的四學模式，帶領老師解讀診斷報告並將策略複製於實際應用，讓教師學會從學習軌跡中觀察成效；賢北國小教師張志仁培養學生的自我調節學習能力，將因材網資源融入PBL專題導向學習，讓學生在解決在地議題的過程中活用平台資源。

教育局表示，數位學習是一場長期的教育進化，本次7位獲獎教師展現了高度的推廣熱忱與實踐成果，在推廣宣講及教學應用等面向表現卓越，樹立適性教學的優秀典範。教育局將持續強化數位學習的專業支持，整合因材網豐富的教學資源，協助全市教師深化數位工具與課程的融合。（照片記者劉秋菊翻攝）