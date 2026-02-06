展現新春好兆頭 外交部中部辦事處 名家揮毫贈春聯、紅包禮盒齊放送

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為迎接農曆春節，外交部中部辦事處舉辦「瑞馬迎春，波鴿賀歲送紅包禮」暨115年春節旅外安全宣導活動，凡於2月6日、2月9日至10日期間至本處申辦護照、簽證或文件證明並完成繳費之民眾，即可憑繳費收據兌領「波鴿迎春紅包禮盒」，一人一份，每日限量，送完為止。本次紅包禮盒組以可愛的波鴿家族為主題設計，象徵新春好兆頭，內容包含2個紅包袋及2幅春聯，外包裝並可作為波鴿年曆卡使用，期盼透過實用又具紀念價值的禮品，祝福民眾新的一年平安順心、心想事成。

展現新春好兆頭，外交部中部辦事處辦「瑞馬迎春，波鴿賀歲送紅包禮」暨115年春節旅外安全宣導活動。（圖/記者廖妙茜拍攝）

外交部中部辦事處主任兼副處長卓俊雄表示，為讓沒有申辦護照之民眾亦能共襄盛舉，本處特別感謝臺中市書法學會理事長張家馨（現任國光國小校長）大力支持，與本處共同合辦春聯揮毫活動，於今（6）日上午9時至10時現場揮毫，由臺中市書法學會秘書長楊晁承及副秘書長廖威喆蒞臨書寫。活動當日預先準備之上百幅祝福春聯在活動一開始迅速遭索取一空，兩位書法家亦現場加碼揮毫超過百幅春聯，祝福民眾「馬到成功」、「一馬當先」，民眾參與相當踴躍，並紛紛請兩位書法家書寫自己想要的吉祥詞，由於排隊民眾太多，活動時間並延長至上午10時30分，不少向隅的民眾期待未來仍有類似活動。

凡於2月6日、2月9日至10日期間至本處申辦護照、簽證或文件證明並完成繳費之民眾，即可憑繳費收據兌領「波鴿迎春紅包禮盒」。（圖/記者廖妙茜拍攝）

副處長卓俊雄說明，外交部領事事務局為加強宣導旅外安全觀念，於2月6日中午12時止，在LINE官方帳號辦理旅安有獎徵答活動。凡於領事事務局LINE官方帳號參加活動並答對題目者，即有機會抽中限量「波鴿迎春紅包禮盒」（限量100組），另有幸運民眾可獲得「波鴿盥洗包」（限量40組）或「波鴿頸枕」（限量10組）。上述獎品僅限寄送台、澎、金、馬地區，歡迎民眾踴躍參與。

民眾踴躍參與現場熱鬧滾滾。（圖/記者廖妙茜拍攝）

馬年春節假期即將來臨，今年迎來最長9天連假，出國旅遊民眾增多，外交部籲請國人特別注意旅外安全，可多利用領務局LINE官方帳號各功能並下載「旅外安全指南」APP，出國時能即時獲取多元旅安資訊，希望大家都能開心出遊，平安歸來。